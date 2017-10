Patinaje urbano en el tinglado Nº. 2

Es domingo por la mañana. Un amplio grupo de patinadores procedentes de distintos clubes valencianos: Uniteam Freestyle, Skulls de Almàssera, Wheeling de Alzira y L´Horta Sur Patina se cita en el Tinglado nº2 del Puerto de València,una gran nave techada y diáfana que se ha convertido en punto de encuentro para los apasionados del patinaje.

«Es nuestra pista oficiosa (ya que no es oficial) de entrenamiento. En València no disponemos de una pista específica para patinaje techada y de estas dimensiones. Por eso el Tinglado nº 2 se ha convertido ya en nuestra casa», destaca Noel Sánchez, alma mater del Uniteam Freestyle, un joven club con apenas un año de vida fundado para potenciar el freestyle en València. La presencia de patinadores en el Puerto se ha convertido ya en parte casi imprescindible del paisaje portuario valenciano: «Los fines de semana viene mucha gente de todas las edades a patinar, es un ambiente muy sano, mucha gente también viene a vernos. Aunque no es una pista oficial de patinaje,no nos ponen ningún problema. Nosotros hemos encontrado un sitio ideal para practicar nuestro deporte y a la vez la zona también ha cobrado mucha vida con nuestra presencia».

Todos los días se puede ver a gente practicando freestyle o simplemente deslizándose por el Tinglado aunque es los fines de semana cuando los patines se adueñan de la zona: «los sábados y domingos estamos mañana y tarde y muchas veces lo alargamos incluso hasta las 3 de la madrugada.

Es mucho más sano estar patinando, haciendo deporte que no estar por ahí de botellón, por ejemplo». El patinaje es un deporte muy completo que permite trabajar prácticamente toda la musculatura del cuerpo: «Se potencia mucho el tren inferior, se tonifican todos los músculos: glúteos, gemelos, cuádriceps... es un ejercicio que quema muchas calorías, por lo que es ideal para perder grasa. También se trabaja mucho los abdominales y el tren superior al hacer los giros», destaca Noel, practicante de freestyle.

Para entrenar las disciplinas oficiales del freestyle como el slalom Classic, el Speed Slalom, el Battle, Salto, Derrapes... los patinadores que se dan cita en el Tinglado nº 2 del Puerto montan sus propios elementos de entrenamiento: «ponemos tres filas de conos, dos de 20 y una de 16, también practicamos el salto, hay una modalidad que es con música por lo que los que las practican llevan sus altavoces», explica Noel quien destaca el «gran nivel del freestyle valenciano. Tenemos al campeón de España, Toni Castro». Precisamente este domingo finaliza la Liga de Freestyle en Almàssera.

Además del Puerto, otro importante punto de quedada para los patinadores es el Palau de la Música: «todos los viernes por la noche a las 22:15 horas hay quedada. Hacemos rutas por la ciudad, abiertas a gente de todas las edades. Abrimos y cerramos el grupo patinadores con experiencia. Vamos con chalecos reflectantes. En verano llegamos a juntar a 300 personas. Es una actividad abierta, no hay que inscribirse. Sólo acudir con patines y dispuesto a pasárselo bien».



El mejor escenario

El Tinglado n.º 2, situado en la Calle JJ Domine de València forma parte del Puerto Autónomo de la capital del Túria. Está catalogado como monumento de interés local. Por sus dimensiones y superficie, está considerado como uno de los mejores sitios donde patinar en València.



Practicando el Slalom

Una de las actividades estrella practicadas por los aficionados al patinaje freestyle es el eslalom que consiste en sortear uno a uno los conos dispuestos en el suelo. Los patinadores también utilizan otros elementos para practicar otras modalidades como el salto.

El material

Para practicar el patinaje de forma segura es conveniente utilizar protecciones como muñequeras, rodilleras, coderas... El casco es otro elemento muy importante la seguridad el patinador y es especialmente importante cuando se realizan rutas por la ciudad.





No te puedes perder...



RUTAS. Patinadas nocturnas en València: Todos los viernes, a las 22:30 h. en el Palau de la Música se reúnen los aficionados al patinaje para hacer una ruta nocturna por la ciudad de València

FRENTE COMÚN: La Asociación Patinar en València une fuerzas: PEV , Patinar en València es una asociación que agrupa colectivos y clubes de patinaje con el fin de promocionar el patinaje. En su facebook informan de quedadas, actividades...