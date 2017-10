Joan Ribo: "Ir al ayuntamiento en bici es un medio de transporte que me permite estar en forma"

El alcalde València, Joan Ribó, es un enamorado de la bicicleta, medio de transporte con el que acude al ayuntamiento y que, además, le permite mantenerse en forma.También le gusta el senderismo y salir por la montaña y la lectura.

P¿Qué hace los fines de semana?

R Siempre hay algunos expedientes e informes por leer, pero cuando puedo, cambio de lectura por un buen libro, y me escapo una rato a cuidar el huerto.

P¿Aprovecha el fin de semana para practicar algún deporte o actividad física?

R Sí, una de mis pasiones es el senderismo y salir por la montaña. Aparte, entre semana, cojo la bicicleta prácticamente todos los días para ir a mi trabajo en el ayuntamiento, pero para mí es más una manera de transporte. Eso sí, me ayuda a mantenerme en forma.

PAunque la alcaldía de València le obliga a estar muy pendiente de lo que pasa en la ciudad, ¿logra desconectar?

R Por lo menos lo intento, aunque reconozco que no siempre es posible. A veces tengo algún acto institucional al que he de asistir como alcalde, y casi siempre tengo algo que he de preparar para la semana.

PMás allá de que su cargo de alcalde le obliga a asistir a eventos deportivos, ¿le gusta ver deporte en directo o por televisión?

R Depende del deporte es difícil superar la emoción que uno siente cuando asiste a un campo de juego o una cancha, pero hay que reconocer que no siempre es fácil por falta de tiempo, y más si se quiere conciliar la vida familiar.

P¿Tiene alguna afición que le permite evadirse de sus responsabilidades?

RMe gusta mucho leer y escuchar música. El último libro que he leído es uno de Andreu Escrivà sobre el cambio climático, es totalmente recomendable. También intento asistir siempre que puedo a los conciertos que se programan en el Palacio de la Música.