Toni Gimeno: "Andar una hora a diario es mi momento personal y de descanso"

Toni Gimeno coordina a diario las actividades deportivas en Aldaia. Su verdadera pasión es el rugby, deporte al que jugó años ha después de una incursión en el mundo del balonmano. Su labor al frente de la dirección deportiva del CAU Valencia de Rugby no le permite disfrutar de mucho tiempo libre los fines de semana. Por este motivo, y tras alguna que otra secuela de jugar un deporte de contacto, opta por andar a diario para mantenerse en forma.

P ¿Qué suele hacer los fines de semana?

R Los fines de semana los dedico a ver partidos de rugby. Trato de ver los partidos que disputan los equipos del CAU en todas sus categorías desde el sábado por la mañana hasta el domingo por la tarde. Por este motivo me queda muy poco tiempo libre para cualquier otra actividad que no sea disfrutar de la familia o reunirnos a comer entre partido y partido.

P ¿Entonces cuando hace algo de deporte? Porque supongo que algo hará...

R El deporte lo dejo para entre semana. Mi deporte consiste en andar todos los días. Hago al menos una hora desde el chalet hasta el pueblo de l´Eliana. Voy caminando a una marcha aceptable, me tomo un café en el bar, y allí leo Levante-EMV y Superdeporte. Es mi momento personal y de descanso. Entre semana, en Aldaia, también ando mucho porque voy de campo a campo con todas las actividades deportivas. Pero no hago ningún otro deporte más ya que por mi estado de salud tengo que tener mucho rato las piernas en alto y tampoco puedo hacer nada extraordinario.

P Deduzco que le dará especial importancia a la alimentación...

R Trato de cuidarme. Como poco, pero mal. Y eso que se lo digo a mis jugadores. Mi hijo Álvar (jugador del Quesos Entrepinares de División de Honor), además, es un amante de la nutrición y siempre me está machacando. Pero ni por esas.Él sí que se está cuidando, porque quiere ganar peso en el gimnasio y la alimentación es importante, pero a mi me cuesta un poco más. Paella y helado no faltan en la dieta.

P ¿Aparte del rugby qué deporte le gusta o con cuál se identifica?

R Antes que al rugby jugué al balonmano. Yo era el mejor portero reserva de mi equipo -dice entre risas-. Tengo muy buenos amigos desde el colegio, jugamos a balonmano juntos y hemos mantenido la amistad con el paso de los años, y luego ya comencé a jugar al rugby. Aparte del balonmano me encanta también el baloncesto, es otro de mis deportes favoritos.

P ¿De fútbol ni hablamos?

R Una de mis religiones es el Valencia CF. Es algo que heredé de mi padre y que se lo trasmití a mi hijo que lo vive con intensidad y pasión desde la distancia.