Aprendiendo a trepar

Trepar por las rocas, desafiar a la gravedad, avanzar en vertical superando todos los obstáculos, son sensaciones que cada vez seducen a más amantes de la montaña. Personas que buscan superarse a sí mismos y al mismo tiempo, disfrutar de la Naturaleza desde un punto de vista diferente, desde lo alto.

«La escalada es un deporte que está de moda, cada vez hay más gente que quiere practicarlo», destaca Joan Sanz, monitor de escalada de Valencia Adventure, y que lleva años enseñando a otros a amar su deporte favorito iniciándoles en todos sus secretos. El punto de quedada suele ser el Sector de Iniciación a la Escalada de Montanejos, un auténtico paraíso para los aficionados a la escalada, tanto para los que empiezan como para los aficionados: «Para realizar los cursos de iniciación a la escalada es un lugar ideal ya que hay vías fáciles que permiten tener una primera experiencia con la escalada con total seguridad». Para estas primeras clases de escalada es necesario buscar ´paredes´ que no sean muy verticales ni tampoco demasiado altas. «Es imprescindible que sea una zona fácil tanto para los que empiezan a escalar como para los monitores, ya que debemos poder actuar con celeridad y facilidad en caso de que se produzca alguna emergencia».

En estas primeras clases se cuida al máximo la seguridad del escalador novato. «La escalada es un deporte de riesgo y nunca hay que perderle el respeto, por eso, en las primeras clases nos centramos especialmente en que el alumno adquiera unos conocimientos básicos de seguridad y también que se familiaricen con las distintas técnicas. El objetivo es minimizar los riesgos». Las medidas de seguridad por tanto, son máximas: «Es un deporte que hay que practicar siempre con seguridad, siempre encordado».

En estas primeras clases y hasta que no se adquiere suficiente conocimiento y destreza de todas las técnicas de la escalada, el monitor es siempre el que va abriendo la vía: «el alumno siempre tiene la cuerda tensa por encima de su cabeza por lo que no hay riesgo de caída. Los monitores somos los que vamos poniendo los anclajes en la pared, las reuniones (sistemas de sujeción)».

Las primeras clases son de toma de contacto: «En la escalada hay que ir poco a poco, añadiendo dificultades a medida que se va dominando este deporte, no hay que tener prisa», destaca Joan Sanz, que recomienda siempre iniciarse en la escalada de la mano de algún profesional con experiencia: «Es un deporte que no se puede practicar por uno mismo sin antes recibir alguna clase. Se debe aprender muchas cosas, no sólo técnicas de escalada sino también hay que tener nociones de autorrescate, conocer los distintos nudos técnicos y para qué es apropiado cada uno, etc».

Material para la escalada

Para iniciarse en la escalada es necesario un material básico compuesto por un arnés, pies de gato (calzado especial para escalar), cintas exprés, mosquetones , cuerda y gri-gri (sistema de seguridad con frenado asistido). «No es un deporte caro. Todo el equipo puede costar entre 300 ó 400 euros. Luego, cuando ya lo dominas, el gasto es mínimo, ya que escalar en la naturaleza es gratis. Además siempre vamos en grupo por lo que dividimos los gastos de desplazamiento y sale muy bien de precio». El Material, sobre todo las cuerdas, tiene también su fecha de caducidad: «Es un factor que hay que tener en cuenta, suelen tener una vida útil de 4 ó 5 años. Además, siempre hay que revisar concienzudamente todo el material».

A los cursos de iniciación a la escalada que organiza Valencia Adventure, especialistas en actividades deportivas al aire libre, acude gente de edades muy variadas: «Tenemos gente de entre 15 a 60 años». Para Joan, lo importante es que cada uno busque vías de escalada adecuadas a su nivel y forma física: «Cada uno debe escalar dentro de su rango de confort e ir aumentando la dificultad paulatinamente».

Una de las peculiaridades de la escalada es que ningún ascenso es igual: «Depende mucho del tipo de roca, si es caliza, granito... depende de la verticalidad, si hay desplomes... Con la experiencia se aprende a defenderse en todos los terrenos». Después de varias clases de escalada y muchas horas de práctica el objetivo que ser persigue es «Que te pasen cosas en la montaña y sepas resolverlas. Escalar es muy complejo, siempre se está aprendiendo, siempre pueden aparecer factores ajenos a tu experiencia».

La mayoría de los que deciden iniciarse en la escalada son aficionados a la montaña, a la Naturaleza. Algunos, incluso, van buscando superar sus miedos: «A veces viene gente con miedo a las alturas y consigue superarlo o al menos, mejorar mucho».

Para evitar riesgos y poder actuar ante cualquier emergencia, los escaladores suelen ir siempre en grupo: «Yo desde luego aconsejo siempre ir con compañía, ir en solitario es arriesgado».

Una forma de progresar y entrenar es utilizar los rocódromos para adquirir experiencia, como es el caso del rocódromo del Complejo Deportivo La Petxina de València: «entrenar en rocódromo es una muy buena opción. No todos tenemos un par de días a la semana para salir a la montaña a entrenar. Además, en los rocódromos se conoce a gente, se hacen grupos para luego salir a escalar juntos...» destaca Joan Sanz.

Se empieza con paredes pequeñas

En las primeras clases se utiliza vías situadas en paredes no muy altas ni muy verticales. Lo principal en esta primera toma de contacto es que el futuro escalador se familiarice con el material y con las técnicas básicas de escalada hasta adquirir unos conocimientos que le permitan iniciar el ascenso.





Seguridad ante todo

Todo el material necesario para practicar la escalada: arneses, mosquetones, sistemas de seguridad gri-gri, cuerdas, cintas exprés... todo se somente a una rigurosa revisión antes de iniciar la escalada. El objetivo es minimizar los riesgos y disfrutar sin sufrir ningún percance.





Escuelas de escalada

En la Comunitat Valenciana hay muchas escuelas de escalada deportiva con vías de nivel básico para principiantes. En la provincia de València destacan Chulilla, Bunyol, Cheste, Cherales, Montesa, Gandia, Bellús, Aventador; en Castelló: Montanejos, Jérica.. ; en Alacant: Sella, Alcoi, Foradà...





Objetivo cumplido

El objetivo de los cursos de iniciación a la escalada es que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para escalar vías equipadas (deportivas), así como la correcta técnica de aseguramiento en cordadas con más escaladores e ir aumentando la dificultad progresivamente.

Tipos de escalada

La escalada puede ser libre o escalada deportiva

En la escalada libre se progresa por la roca sin utilizar ayudas artificiales, sino simplemente ayudándose con los pies y las manos. En la escalada deportiva se utiliza material como arneses, mosquetones, etc. Este tipo de escalada ha evolucionado mucho gracias a la utilización de materiales cada vez más ligeros y seguros.

Con vía o sin vía

En la escalada clásica se va abriendo la vía directamente. En la escalada clásica el escalador va abriendo su propia vía, asegurando los pasos a medida que avanza. En la escalada deportiva, las pistas están abiertas, se trata de perder el mínimo tiempo posible.

Escalada de bloque o boulder

Ascensiones de rocas cortas y sin utilizar cuerdas. La escalada de bloque o boulder está en auge. Se trata de ascender rocas grandes en el menor tiempo posible. No se utiliza sistema de sujeción, tan sólo una colchoneta para evitar impactos con el suelo.

Diferentes alturas

En la escalada deportiva se suele ascender vías de 20 a 30 metros. En la escalada deportiva las ´paredes´ de roca en las que se practica suelen medir entre 20 y 30 metros. Mientras, en la escalada de grandes paredes, o Big-Wall, se puede llegar a ascender 200 m. ó más. En este caso, se divide la pared en tramos de 20 a 35 metros.