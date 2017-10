Alpinismo, prepararse para tocar el cielo

El alpinismo es un deporte que tiene sus riesgos por lo que antes de comenzar a practicarlo hay que observar una serie de normas o consejos. Es aconsejable buscar un club en el que puedan ofrecer información y resolver dudas. Una planificación de la escalada, una óptima forma física y un buen equipo son indispensables para evitar percances.

El montañero Rafa Vidaurre ofrece una serie de consejos para el que quiere iniciarse en este deporte. El alpinista, junto a Coque Pérez, fue el primer valenciano en subir al Everest. «El alpinismo, como otras actividades deportivas, no está alcance de todos. Puede hacer alpinismo mucha gente normal siempre que tenga una forma física regular y, sobre todo, siempre que se entrene. No está limitado a una élite, se puede hacer alpinismo popular».

Vidaurre define qué es alpinismo. «Por alpinismo se entiende la práctica de algo más que senderismo. El que hace senderismo, escalada o esquí ya tiene bastante a su favor porque conoce el medio, se supone que está bastante entrenado. Por ejemplo el esquí te pone en contacto con el medio invernal y eso es bueno porque te permite saber que hay días con vientos fuertes, ventiscas?».

El montañero valenciano cree que no hay una estación del año mejor para la práctica de este deporte. «En principio da igual que sea verano o invierno. El objetivo puede ser duro en verano y menos duro en invierno. Hay actividades invernales con días de buen tiempo, nieve en condiciones y con una experiencia mínima pueden ser gratas y no demasiado difíciles. Sin embargo en verano podemos creer que las condiciones son buenas, pero puede haber cambios bruscos de tiempo que pueden gastar una mala pasada. En verano, además, como vas más relajado no llevas el equipo adecuado».



Un buen equipo es algo primordial para escalar una montaña en condiciones y evitar riesgos. Para Vidaurre «la equipación es muy importante. Un arnés, saber manejarse con la cuerda o un buen equipo para el frío es vital para que empiece. El piolet es muy importante como también lo es saber usarlo. Esa es una de la diferencias con el senderismo que no usa el piolet. Un practicante de la alta montaña puede llegar a plantearse o necesitar el piolet o el crampón. Nunca debemos despreciar las dificultades que puedes encontrarte en una montaña aunque sea fácil. Podemos atravesar lo que conocemos por un nevero y por no llevar peso no hemos cogido camprones ni piolet y en caso de resbalón no te para nadie. Los debemos llevar aunque los paseemos».

El tipo de ropa es fundamental. «Ante todo que sea transpirable y con capas. La última capa debe evitar que pase el viento. Una buena capucha, un gorro de lana y guantes son muy importantes. Durante el día habrá momentos que iremos con manga corta y en otros habrá que abrigarse. Es decir, en la mochila siempre debemos llevar ropa de recambio y de todo tipo. Y unas buenas botas y gafas de sol, por supuesto. Esto sería un buen equipo básico».

La Comunitat Valenciana tiene montañas ideales para los que comienzan a escalar. «Tenemos montañas de un nivel técnico importante como el Penyal d´Ifach, Puig Campana, Benicadell, y otros muchos que por una de sus caras tienes que subir escalando. No sería alta montaña en sentido estricto pero nos valdría. A nosotros nos sirvieron para lograr una destreza y habilidad que nos valió mucho para Pirineos y Alpes. A nuestras montañas les falta altura y nieve en invierno. Una altura mínima para iniciarse estaría bien en Pirineos, nuestro macizo estrella, que te ofrece la posibilidad de pisar la nieve como el Aneto», apunta Vidaurre.

El experto montañero valenciano advierte del peligro de subir una cumbre en solitario y aconseja «nunca ir solo, siempre digo que hay que ir acompañado. Yo he hecho bastante actividad en solitario y eso tiene más riesgo, has de tener fortaleza suficiente porque te lo has de resolver todo. A la hora de elegir el compañero si es amigo mejor, pero ante todo ha de ser de nuestro nivel porque así uno u otro sabrá responder ante una dificultad. Se habla mucho de la responsabilidad del líder del grupo, ahora muchos fiscales indagan y piden responsabilidades porque un experto arrastra a la montaña a hacer objetivos que no están al alcance de gente inexperta. "Vente que tú puedes" y eso en la montaña es peligroso».

El pánico al vacío es uno de los mayores peligros. Vidaurre comenta que «he visto personas en pasos relativamente fáciles que han sufrido un agarrotamiento tal que no son capaces de avanzar, esas personas no deberían estar ahí. Esto se supera y sino que no vaya. Todos los años en el paso de Mahoma suceden situaciones de atasco porque hay personas que no se deciden a atravesar una pequeña cresta muy fácil y que solo tiene el peligro de poder resbalarte».

Aunque reconoce que es autodidacta, el alpinista afirma que es importante realizar algún algún curso de iniciación. «Yo lo recomiendo. En mi época fuimos muy autodidactas y nos movimos por nuestra intuición. Leíamos mucho e intercambiamos la información porque en aquella época no había muchos cursos de iniciación y los que existían eran muy flojos. Pero hoy en día la cosa ha cambiado para mejor». Vidaurre incide en la importancia de llevar un guía. «Personalmente nunca lo he utilizado, lo que no quiere decir que no lo recomiende. No sale muy caro porque se puede contratar entre varias personas. Los guías están muy preparados y además de velar por tu seguridad te pueden enseñar muchas cosas. Es como si estuvieras haciendo un cursillo».



Consejos para iniciarse en el montañismo

Conocer la previsión meteorológica

Antes de salir hay que conocer las condiciones meteorológicas y de la posible evolución del tiempo. Si las previsiones no son buenas, se recomienda aplazar la salida.

Un buen equipo es fundamental

Ropa transpirable, ropa térmica guantes, gorro de lana, botas, gafas de sol. Además, el piolet y crampones.

Cursos de aprendizaje

Diversos clubes realizan cursos de iniciación en los que se enseñan técnicas, eección de itinerarios,cálculos de tiempos, diseño de rutas, etc.

Contratación de un guía

Un guía de montaña es un montañero profesional que conduce a un individuo o un grupo por la montaña, al tiempo que realiza tareas de enseñanza y entrenamiento deportivo

Es necesaria una buena condición física

El montañismo requiere una buena condición física y habilidades de resistencia, ya que es una actividad física intensamente exigente.