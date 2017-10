Grezzi: 'He jugado mucho al fútbol desde pequeño, y no lo hacía tan mal'

Giuseppe Grezzi es un empedernido aficionado al fútbol. Se declara seguidor del Valencia CF y reconoce que disfrutó con las dos últimas ligas y con el campeonato de segunda división italiana que ganó la Salertinana y el pichichi conseguido por Marco di Vaio, un exvalencianista.

P ¿Qué hace los fines de semana?

R Si no tengo actividad de concejal, procuro disfrutar de la familia y descansar. También intento leer algún libro de los que tengo empezados, ir al cine o conciertos y nadar en una piscina pública.

P¿El fin de semana le permite practicar algún deporte?

R He practicado mucho fútbol desde pequeño, cuando jugábamos en la calle con cuatro piedras como porterías. No lo hacía tan mal [se ríe]. También era muy apasionado de voleibol. Aquí en Valencia, cuando llegué el año 2000, he seguido jugando en diferentes liguillas de fútbol 5 en los campos bajo las Torres de Serranos o en los campos de Marxalenes, entre otros.

P ¿ El deporte le sirve para relajarse de la intensa actividad de la semana?

R Ayuda mucho para reducir las tensiones y «mover» el cuerpo: a estas alturas, lo que hago, sobre todo, es nadar. Me estoy planteando empezar a correr, si puedo curar una molestia que tengo a un tendón.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Muchas: leer, sobre todo novela negra, beat generations y clásicos modernos; me gusta cocinar y probar todo tipo de comidas; me encanta el cine, todas las corrientes, y ahora estoy enganchado a las series; la música es otra de mis pasiones y no me pierdo un concierto (o casi).

P Es conocida su pasión por el fútbol.

R Sí, como he dicho he jugado y me gusta ver los partidos. Soy aficionado del Valencia desde el principio, gracias a un grupo de amigos socios del club. ¡Cómo disfrutamos en las dos ligas ganadas a principios del siglo ! Y me encanta todo tipo de deporte: desde el baloncesto al ciclismo, el atletismo, etc.

P ¿Es aficionado a ver deporte en directo o por televisión?

R Me gusta ver en directo los partidos. Recuerdo cuando vivía en Salerno: ¡cómo disfruté de aquella liga de segunda división ganada por la Salernitana donde el pichichi fue un tal Marco di Vaio! Y en la tele también. Este año quiero disfrutar de la Euroliga del Valencia Basket.