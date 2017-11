Rugby para todos: Gordos, altos, flacos....También rugby para todas las edades. pero, sobre todo, rugby igualitario que no entiende de género

así es el rugby touch. Una modalidad de deporte sin contacto en el que la idea es disfrutar y pasarlo bien. El «tocata» es agilidad, velocidad y estrategia. Cada día que pasa suma nuevos adeptos. El club valenciano del San Roque abandera esta modalidad.

El Rugby 'Touch' es una modalidad de rugby sin contacto. No está permitido placar. Solo tocar. Cualquier persona puede jugarlo. Y disfrutar como un niño que juega a pillar en el colegio. Pero con una pelota de por medio. Es rugby para todos. Nació en Australia, como un entrenamiento para no lesionarse, y los kiwis viajeros de Nueva Zelanda lo exportaron por el mundo. València fue la cuna de esta nueva modalidad. Un histórico del rugby valenciano, Juan Rastrilla, reunió a cuatro locos del balón oval para encender la mecha. Y hoy la llama prendse con fuerza.

Es el histórico club del San Roque de la ciudad de València el que aglutina a los jugadores de «Touch». Se reunen los lunes a las 20 horas en el Campo del Río para entrenar. Esta modalidad ha calado tanto, que el equipo español de veteranos -mayores de 40 años- logró incluso proclamarse Campeón de Europa. Presumen de título pero, sobre todo, de divertirse y ser felices jugando.

José Delgado es un exjugador del CAU que actualmente es el Director Técnico de Touch España. Además de entrenar y al equipo masculino, es capitán y jugador de los veteranos de más de 40-45. Más conocido en el mundo del rugby local como Gemelo, así lo atestigua su hermano Gonzalo, José Delgado explica a este periódico que «el Touch es una adaptación del rugby que, al quitarle el contacto, obliga a que tengas que recurrir a una muy buena técnica de evasión, técnica de pase y es un juego que es muy muy rápido. Tienes seis tocados para avanzar e intentar lograr ensayo y si no los consigues, cambias la posesión. Se juega chicos, chicas y mixto, y por eso es muy atractivo».

El Rugby Touch ha ido ganando adeptos. Tiene un gran potencial y socialmente es muy divertido. En Europa está triunfando. En Australia ya es el deporte universitario más popular del país. «Más allá del enfoque y la gran aplicación que tiene en el mundo del rugby es que s un deporte muy divertido para que los niños desarrollen la psicomotricidad o la igualdad de género», comentaba José Delgado.

«Tiene un tremendo potencial para introducir el balón en las escuelas porque en Australia o Nueva Zelanda tienen césped por castigo y aquí no. Aquí la cruda realidad es que los colegios son de cemento y no puedes jugar al rugby con placajes y caídas. El Touch es una buenísima puerta para que el niño conozca una pelota, desarrolle unas habilidades que son muy importantes, y luego de cara a promocionar el rugby es magnífico porque el niño corre, esquiva y si van a placarte y a tirarte al suelo no te preocupará porque sabes que no te van a coger. En Nueva Zelanda empiezan jugando al Touch y luego ya les meten el contacto. Lo triste es que son los mejores y les funciona. Y aquí....Pues eso».

Como sucede con todos los clubes de Rugby, el gran problema del «Touch» es la falta de campos para jugar. «En València ahora está centralizado en el San Roque. No encontrábamos donde entrenar y la única manera fue hacernos como modalidad dentro de un club. El San Roque nos ha acogido muy bien y ha hecho una gran apuesta. En València es el único que lo está haciendo. Todo el que juega entre ahí».

De momento, los clubes valencianos no acaban de apoyar. «Tengo una guerra con eso. El que fue mejor jugador del mundo, Richie McCaw, hablaba de que iba a participar en un torneo y luego llegas aquí a proponerlo a los clubes pero como no se placa no les gusta. Porque pone de manifiesto tus carencias. En el rugby si tu coges la pelota y tiras adelante dices que bueno es este jugador, aunque no sepas pasarla. Pero aquí llega una chica que pesa 30 kilos menos que tu y te toca ya te ha parado», señaló Delgado.



Las claves de esta modalidad

¿Qué es?: Tocar en lugar de placar

El touch rugby (En español: tocata) es una variante del rugby y el rugby league, en la que en vez de placajes se entrega la pelota al tocar al rival con las manos. Las principales características de este deporte es la sencillez en las reglas, comparadas con las de otras modalidades del rugby.

Orígenes: Australia lo exportó al mundo

Empezó siendo un entrenamiento del rugby en Australia, para trabajar con los jugadores evitando contacto y posibles lesiones, pero poco a poco dejó de ser un ejercicio técnico para convertirse en una modalidad con reglas propias.

Categorías: Masculino, femenino y mixto

Hay un total de tres categorías: Open masculina, femenina y mixta, además de mujeres, hombres y mixto mayores de 30, de mujeres mayores de 35 y hombres mayores de 35, 40 y 45, formadas en un 40% por jugadores procedentes de València.