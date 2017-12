Me he convertido en un gran aficionado a ver amanecer

Director del club de atletismo València Esports. a sus 72 años, Rafa Blanquer sigue al pie del cañón. el mítico atleta valenciano reparte el fin de semana entre el deporte y su familia numerosa, a la que reúne en torno a una mesa o una actividad.

Rafael Blanquer (València, 1945) fue un atleta referencia en salto de longitud que llegó a participar en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Fue 13 veces campeón de España de salto de esta especialidad y más de 40 veces internacional.

P ¿Qué suele hacer los fines de semana cuando sus compromisos profesionales se lo permiten?

R Somos una familia muy numerosa y cuando no tengo competición me gusta pasarlo con ellos haciendo diversas actividades como salidas, excursiones o comidas. Es una forma de vernos y estar en contacto.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Soy aficionado a la música, el cine y me he hecho muy aficionado a ver amanecer.

P ¿Cómo logra mantenerse en forma una persona que ha estado toda su vida dedicada al deporte?

R Pues llevando una vida saludable con una alimentación sana. Salgo a correr 25 minutos dos veces por semana y hago un poco de gimnasio. Cada 15 días voy al fisioterapueta a que me recomponga. Y siempre rodeado de gente joven con espíritu renovador, que eso también es importante para gente veterana como yo.

P ¿Es aficionado a algún equipo de fútbol o baloncesto?

R Los sigo a todos ellos y me alegro mucho cuando ganan, pero no me decanto por ninguno.

P Me imagino que intentará ver todo el deporte en directo a por televisión que pueda.

R Hombre, donde esté el deporte en directo no hay nada comparable por el ambiente, la emoción y el colorido, de eso creo que no hay duda. Pero como es lógico al no llegar a todo, ver una buena retransmisión por la televisión también está bien.