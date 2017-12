Mónica Oltra: "Soy creativa y la cocina es la única actividad que me permite desconectar"

Vicepresidenta del Consell. Meterse entre fogones es una de las aficiones que tiene Mónica Oltra, actividad que le permite relajarse y, además, cocinar y congelar para toda la semana.

Mónica Oltra tiene varias pasiones con las que ocupa el poco tiempo que disfruta los fines de semana. La fotografía, caminar o meterse entre los fogones son algunas de sus aficiones de la vicepresidenta del Consell.

P ¿Qué suele hacer los fines de semana cuando sus compromisos profesionales se lo permiten?

R Hago lo que hacen la mayoría de las mujeres que trabajan: poner lavadoras y hacer las cosas pendientes que hay en casa. Mis aficiones son la fotografía, aunque hace tiempo que no la practico, salir a caminar. En cuanto al deporte la verdad es que tengo poco tiempo, debería hacer más. De joven practicaba atletismo y me encantaba el balonmano, pero ahora me conformo con andar, salir con mis perros e ir en bicicleta pese a que hace tiempo que no lo hago. Y, por desgracia, lo de caminar a veces se reduce a ir de un sitio a otro entre acto y acto.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Me relaja cocinar y es algo que me gusta mucho hacer los fines de semana. Soy creativa y meterme en la cocina es la única actividad que verdaderamente me permite desconectar. Y también es bonito que mis hijos, mi familia y amigos disfruten de lo que he cocinado. Además con esta actividad cubro dos necesidades: relajarme y cocinar y congelar para toda la semana.

P ¿Le gusta ver deporte, bien en directo o por televisión?

R Ver deporte en directo me gusta más que por televisión. Me encantar ir a Mestalla aunque ahora no puedo ir siempre que quiero. Pero pese a que por televisión tienes muy buenos planos y puedes estar cómodamente sentado en el sofá, no hay nada que supla al directo. No hay Olimpiadas que no me pegue al televisor las horas que tengo libres.

P Es una gran aficionada al Valencia CF.

R Hay poca gente que no sepa que soy del Valencia CF. Soy socia y me gusta mucho ver tanto al primer equipo masculino como al femenino, disfruté muchísimo del derby femenino en Mestalla que ganó el Valencia CF. El equipo masculino me tiene atrapada desde que era joven, yo fui a la final de la Champions en Milán y la tengo como uno de esos recuerdos imborrables.