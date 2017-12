Carmen Amoraga: "Escribir me genera las mismas endorfinas que a los deportistas"

Carmen Amoraga: "Escribir me genera las mismas endorfinas que a los deportistas"

Carmen Amoraga disfruta con la lectura y el cine. La escritora y directora general de Cultura mantiene la forma nadando, actividad que, además, le ayuda a despejar la cabeza.

P ¿Qué hace los fines de semana cuando su actividad profesional se lo permite?

R Disfruto todo lo que puedo de la familia y de los amigos. La verdad es que mi plan perfecto es estar en pijama todo el fin de semana, pero con dos niñas pequeñas eso no es posible así que hacemos excursiones, vamos al cine, al parque... Lo normal, con niños de entre 5 y 10 años.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Me gusta leer y el cine.

P ¿ Esas aficiones le relajan y hacen olvidar el estrés semanal?

R Sobre todo, me hacen disfrutar.

P ¿Escribir le libera tensiones?

R Sí. Escribir me genera las mismas endorfinas que a los deportistas cuando compiten. Escribir me reconcilia con el mundo, me hace entenderlo mejor. Como dice Juanjo Millás en «El mundo», la escritura es como un bisturí que cauteriza la herida en el mismo momento en el que la abre.

P ¿ Hace deporte o ejercicio para mantenerse en forma?

R Voy a nadar al menos una vez por semana. Es lo máximo que he conseguido. Nado porque nadar me ayuda a despejar la cabeza, porque nado realmente mal y estoy concentrada en las brazadas y las respiraciones.

P ¿ Le gusta ver deporte en directo o por televisión?

R Prefiero verlo en directo, es más emocionante porque te contagias del ambiente.