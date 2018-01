Antonio Montiel: "No descarto una aventura literaria cuando recupere mi vida normal"

P ¿Cuál es su fin de semana ideal?

R Con dos mellizos, niña y niño, a punto de cumplir ocho años es necesario encontrar tiempo el fin de semana para hacer algunas actividades en familia, preferiblemente al aire libre, también aprovechamos para hacer alguna cena con amigos. Pero el fin de semana ideal es aquel en el que podemos combinar una excursión familiar con alguna actividad en pareja, ir al cine o simplemente a pasear y tomar algo para romper la rutina.

P ¿Qué aficiones tiene? Sabemos que es un gran amante de la lectura

R Leer es una pasión, lástima que ahora lo que leo con más frecuencia sean informes, proyectos de ley y cosas así. Pero siempre que puedo me despejo leyendo alguna novela. Escribir me tienta mucho pero, de momento, no he pasado de escribir capítulos de libros jurídicos o sociales y artículos sobre temas de actualidad, pero no descarto intentar alguna aventura literaria cuando recupere mi vida normal. La otra gran afición es caminar por el monte. Hacemos pequeñas excursiones en familia lo que nos permite combinar visitas a pequeñas localidades, conocer nuestra tierra y degustar platos populares.

P ¿El bricolaje se le da bien?

R Eso quisiera yo. Puedo aplazar semanas hacer cualquier pequeña reparación y cuando me pongo me cuesta, soy poco habilidoso con esas cosas. Tampoco soy precisamente del tipo de gente que siempre tiene en casa la herramienta adecuada para cada tarea. Confieso que cuando me animo le pongo interés pero, aunque suelo salir airoso, los resultados son más bien regulares.

P ¿Hace algún tipo de ejercicio para mantenerse en forma?

R Poca cosa. Algo de gimnasia en casa por las mañanas, estiramientos básicamente. Pero sí que procuro caminar todo lo que puedo, tanto entre semana como el fin de semana. Algunos problemas de espalda no me permiten intentarlo con actividades más intensas.

P ¿Le gusta el deporte?

R Nunca fui un deportista constante, aunque me atraía mucho el baloncesto y llegué a practicarlo junto con el rugbi en tiempos del instituto. Pero siempre encontraba otras actividades que me apartaban de consolidar una sólida afición. Pero tengo mucha curiosidad por algunos deportes y especialmente por la cultura que los rodea. Me pasa con la pilota valenciana y tengo pendiente desde hace tiempo asistir a alguna partida pero acompañado de quien me pueda explicar algunos detalles. Estos días estábamos viendo de acudir en familia a La Fonteta a ver algún partido de básquet para estimular a los niños a elegir alguna actividad deportiva.

P ¿Es aficionado a algún equipo?

R Mi suegro y mi propio hijo pequeño me intentan inculcar la afición por alguno de los grandes clubs valencianos de futbol pero me cuesta poner toda la pasión siguiendo a un solo equipo. Tengo debilidad por los clubs modestos, donde la gente vive con intensidad un proyecto deportivo como algo colectivo y el dinero no alcanza a condicionar la gestión ni el espíritu deportivo