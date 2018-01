Salvador Navarro: "Los viajes en moto son mi forma de desconectar de la vorágine diaria"

Presidente de la Confederación empresarial de la Comunitat Valenciana.

P ¿A qué dedica el fin de semana?

R El sábado por la mañana, e incluso por las tardes , sí o sí nieta (y más días también...). El domingo madrugo, me levanto pronto y la primera hora la dedico al gimnasio y luego suelo dedicar las mañanas a planificar la semana laboral, preparar reuniones, intervenciones. Cuando termino con esto toca familia, familia y más familia.

¿Qué aficiones tiene?

R Soy un gran aficionado a la moto, disfruto de la moto siempre que puedo. A diario la utilizo como mi medio de transporte, pero también organizo mis vacaciones para realizar viajes en moto por Europa con mi mujer, compartimos la afición. Estos viajes son mi forma de desconectar de la vorágine del día a día. Este año ya tengo planificada la ruta, iremos a Escocia y en 16 días recorreremos 5.456 kilómetros.

P ¿Se le da bien la cocina o el bricolaje?

R En el tema del bricolaje obtendría un aprobado y en el de cocina tengo que reconocer que sí, hago buenas paellas dignas de restaurante de primer nivel. Mis fuertes son los arroces y la pasta. Cocinar es para mí una forma de relajarme y también, desde luego, de ejercitar la paciencia.

P ¿Practica algún deporte para mantenerse en forma?

R Debo reconocer que con el proyecto de la CEV autonómica me ha ocupado casi todo mi tiempo, pero siempre que puedo trato de encontrar un hueco para jugar al pádel, caminar por el río 10 o 12 kilómetros y, en ocasiones, voy a la Eliana andando, que no son pocos kilómetros, 23,5 kilometros, hasta el chalet de mis suegros. Para mí es fundamental mantenerse en forma y también llevar una dieta equilibrada. Los muchos almuerzos de trabajo que tenemos durante la semana no es obstáculo para cuidar mi alimentación, ahí tengo bastante autocontrol, al final es una cuestión aritmética y es mejor restar más que sumar.

P ¿Es aficionado de algún equipo?

R No soy abonado a ningún club, pero evidentemente me alegra cuando ganan el Valencia o el Levante.

P ¿Le gusta ver deporte en directo o prefiere por televisión?

R En los últimos meses sí que he asistido a Mestalla a ver partidos del Valencia, y me gusta el ambiente y compartir el entusiasmo de la afición en el estadio y su euforia si ha sido un buen partido y más si el resultado es favorable. Pero como he dicho, procuro reservar el tiempo del fin de semana para disfrutarlo con mi entorno familiar.