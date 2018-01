Carlos Fernandez: "Echarme unos largos en la piscina me mantiene en forma y me relaja"

El alcalde Mislata, Carlos Fernández Bielsa, aprovecha los fines de semana para hacer todo lo que no puede abarcar durante el resto de la semana... siempre y cuando se lo permitan las obligaciones por ostentar la vara de mando de la localidad. Ademàs, intenta ir al ciner, leer, encontrar tiempo para la familia y pasear con su perra Dana. El mar y la natación son su pasión.

P ¿A qué dedica el fin de semana cuando sus obligaciones se lo permiten?

R La agenda no se interrumpe los fines de semana, pero aprovecho para arreglar la casa, planchar todas las camisas que puedo y, sobre todo, intento buscar momentos de relax para ir al cine, ver algún concierto, estar con la familia o salir a pasear con Dana, una perrita galgo que acabo de adoptar.

P ¿Qué aficiones tiene?

R Me encanta el mar. Será por eso de vivir en el Mediterráneo. Me relaja pasear por la playa, leer,... Aprovecho esos momentos para pensar en aquello que realmente es importante, en lo que hago, en cómo mejorar la ciudad en la que vivo.

P ¿Qué tal se le da la cocina y el bricolaje?

R Hace poco restauré dos muebles antiguos que pertenecían a mi abuela. Es una manera de tenerla siempre presente. Y con la cocina, aunque la verdad es que ahora tengo el tiempo muy justo, en mi etapa de la universidad, al vivir fuera de casa, me acabé aficionando.

P ¿Cómo se mantiene en forma? ¿Practica algún deporte?

R Mi deporte es la natación. He sido nadador federado y he competido, pero ahora el tiempo me lo pone muy difícil. Aún así, suelo echarme unos largos al menos una vez por semana para mantenerme en forma y relajarme.

P ¿Deporte en directo o por TV?

R Veo poca televisión. Me gusta más el deporte en vivo. Soy del Valencia y de hecho mañana sábado iré a Mestalla a disfrutar del partido contra el Real Madrid. Partidazo.