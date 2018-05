Bocairent: una villa medieval en el entorno de la Sierra de Mariola

"L´antiga vila se´ns presenta ferma i fortament assentada sobre la dura roca, amb senzilla altivesa, en una actitud de noble desafiament al temps i als temps. És tota una pinya que s´alça sobre alt i gegantesc penyal, envoltat d´abismals barrancs, que salven ponts inversemblants. Les cases s´amunteguen i s´escalonen unes sobre altres, formant una grata i típica estampa medieval, en un paisatge de singular contrast: per la solana, muntanyes pelades, quasi calcinades, on en una xicoteta elevació s´alça l´ermita del Crist amb la guàrdia d´honor i permanent d´obscurs xiprers; per la part sud, una estreta vall de frondosa vegetació fruitera, remors de sèquies fecundes i la serra Mariola, propera i abrupta, plena d´espessos boscos de pins i de belles llegendes."

La Vall d´Albaida: terres i gents. R. Bataller (2001)



"El último pueblo de la Gobernación es la villa de Bocayrente€; tiene su asiento en un peñón que se levanta en medio de un valle, que con la Sierra de Mariola forma la de Albayda, tan angosto, que en lo más ancho tendrá un quarto de legua. El peñón está como vestido de casas, tiene la figura de una piña y en la cumbre se halla la Iglesia parroquial. Todo él, fuera de la parte que mira al Poniente, está rodeado de un profundísimo foso, que labró naturaleza sobre el cual hai un gran puente de una luna, que es de lo mejor de España. Las calles son cuestas mui pendientes, algunas son escaleras, cavadas en la peña los escalones y en las más es menester andar con mucho cuidado para no caer. Hai diferentes casas cavadas en la peña y las más tienen sótanos abiertos con picos."

Descripción geográfica del Reyno de Valencia formada por corregimientos. Josef Castelló (1783)



"Debe contarse Bocayrént entre las principales villas del segundo orden si solo se mira el número de vecinos, que sin duda pasan de 1.300; pero si se consideran su industria agraria y sus fábricas, merece ser la segunda del reyno, siendo la primera sin disputa Alcoy. Las fábricas de lana, que de tiempo inmemorial han sido el nervio y manantial de riquezas de aquel pueblo industrioso, se han ido mejorando sucesivamente."

Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia. Antonio J. Cavanilles (1797)



"Bocairent es tierra fuerte assentada sobre un peñón rodeado de barrancos muy hondos i el pueblo está muy apretado i hecho a manera de piña i con muchas casas labradas dentro de la peña".

Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia. M. de Viciana (1564)



"Las casas agrupadas, empotradas y montadas unas sobre otras, excavadas muchas de ellas sobre la roca, ofrecen al viajero el aspecto más pintoresco y agradable: es una piña enorme formada por casas y en la cumbre se levanta airoso el campanario de piedra de la Iglesia parroquial, y de noche, el espectáculo, con las luces es fantástico y deslumbrador".

Bocairent. Geografia i Història. J. Navarro Cabanes (1923)

El municipio de Bocairent se localiza en el sector meridional de la comarca de la Vall de Albaida, en el límite con la provincia de Alicante. Su término pose una extensión de 97 km2, con parte de la Sierra de la Solana al Norte, con sus estribaciones de las sierras de la Ombría y de la Filosa, y parte de la extensa Sierra de Mariola al Sur, con el Alt de Mariola (1.069 m) como punto más elevado. Existen dos corredores o valles intramontanos. El septentrional se denomina Vall de Bocairent o Valleta de Agres, situado entre los 500 y los 700 m de altitud. En el centro de este largo y estrecho valle, se ubica el núcleo urbano de Bocairent. Este valle es drenado por los barrancos de l´Infern, Fos, la Frontera y la Foieta, que forman en el paraje del Pou Clar el río Clariano, afluente del Albaida. El valle meridional, en plena Sierra de Mariola, es más pequeño y accidentado y en él se origina el río Vinalopó. Aunque su cabecera se sitúe en el Pla de Bodí, la surgencia principal es el alcavor o galería drenante de La Font de la Coveta, de unos 30 m de longitud. La Sierra de Mariola es de naturaleza calcárea y porosa y se caracteriza por la abundancia de aguas, vinculada a la entrada de vientos húmedos del Norte y a las precipitaciones de carácter orográfico. Supera los 600 mm anuales y en ella se localizan numerosos manantiales, fuentes y galerías drenantes.

Los primeros asentamientos datan del Paleolítico (Cova del Vinalopó). Del Neolítico destaca la Cova de la Sarsa y la Cova d´En Gomar. En el término existe una docena de yacimientos íberos, entre los que destacan el de la Lloma de Galbis, donde se localizó la escultura del Lleó de Bocairent, el del Cabeço de Sant Antoni y el del Cabeço de Mariola. Estos dos últimos son de los siglos III a I a. C., de transición ibero-romana. La islamización pudo comenzar entre los siglos VIII y X, con el asentamiento de tribus bereberes. Una muestra de ello son las cuevas-ventana de la cuenca alta del río Clariano, orificios rectangulares excavados en riscos verticales de muy difícil acceso. Dan paso a cámaras aisladas o intercomunicadas, de dimensiones reducidas. Aunque se les ha atribuido la función de sepulcros neolíticos, cenobios visigodos o viviendas, lo más probable es que sean graneros parietales de época andalusí, para almacenar alimentos y enseres, durante el desplazamiento invernal de los pastores bereberes a las marjales costeras. Eventualmente podían emplearse como refugio. En el término existen 8 agrupaciones, pero la más numerosa es la de les Covetes dels Moros en el barranco de la Fos, a unos 300 metros del barrio medieval. Posee 53 cuevas-ventana dispuestas en tres o cuatro niveles, pero sin formar pisos regulares. Fueron declaradas Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931.

El poblamiento actual surgió en época musulmana con el nombre de Bekirent, que en árabe significa piña o colmena, en referencia al modo en que las construcciones se apiñaban en torno al castillo. Tras la disolución del califato de Córdoba en el siglo XI pasa a formar parte de la Taifa de Denia. En época andalusí estaba especializado en la manufactura de linos. En 1245 Jaime I de Aragón la conquistó, incorporándola al Reino de Valencia y en 1255 se otorga su Carta Puebla y se refunda como villa cristiana. En 1587 recibe el título de Real Fábrica de Paños por parte de Felipe II, debido a la industria textil de la lana, que ha continuado hasta nuestros días. Esta actividad se ha visto favorecida por la presencia de una abundante ganadería ovina, y la existencia de cursos de agua encajados, y con caudal suficiente y constante, para la instalación de batanes y fábricas textiles.

En el término de Bocairent la superficie cultivada en 2015 es de 1.179 Ha, de la cuales 160 son de regadío. Las principales producciones son los cereales y el olivar, entre los cultivos de secano, y los árboles frutales en el regadío. La mayoría de sistemas de regadío tradicionales se originan en las aguas subterráneas, ya que existen más de 70 alcavors o galerías drenantes en el municipio. Los principales son las de las Huertas de En Gomar, con la acequia de les Solanetes, la Font de Santa Bárbara o Dels Teulars o L´Horta de Bocairent.

La Sierra de Mariola fue declarada Parque Natural el 8 de enero de 2002. Posee una superficie de 12.617 Ha, de las cuales 5831 pertenecen a Bocairent, en lo que supone el 46% de ese espacio. Destaca por la riqueza y variedad de sus plantas aromáticas y medicinales, con 1.400 catalogadas, y por el intenso aprovechamiento de los recursos naturales desde antiguo (pastos, leñas, comercio de la nieve€). El comercio de la nieve tuvo su máximo auge entre los siglos XVII y XIX, y aún permanecen en la sierra los vestigios de varias cavas o neveros, como son la Cava de Don Miguel, la cava Arquejada o la Cava de la Habitación.

El núcleo urbano de Bocairent se encuentra a 660 msnm, en el cerro denominado Puig de Bocairent, en la confluencia del río Clariano con el barranco de la Fos. El Barrio de la Vila constituye el núcleo antiguo medieval, con una fisonomía urbana de raíces islámicas adaptada a un terreno con fuertes desniveles. Se refleja en un callejero laberíntico, con calles sinuosas, estrechas y empinadas, en ocasiones escalonadas y con la presencia de numerosos atzucacs (callejones sin salida). Fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975. Constituía un núcleo amurallado del que sólo se conserva el Portal de Agost o Porxe de l´Almaguer, que es una de las cuatro puertas de acceso que tenía la ciudad. El edificio religioso más importante es la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción construida en 1516 sobre el antiguo castillo árabe de Bekirent. Es de estilo gótico aunque a principios del siglo XVII se adaptó al estilo barroco. Su campanario, de planta cuadrada, sufrió graves desperfectos por el terremoto de 1748 y fue reconstruido en 1766. Junto al casco antiguo se ubica la Cava de Sant Blai, que fue restaurada en 2002. Data del siglo XVII. Este depósito de nieve dispone de una profundidad de 10 metros y un diámetro de 8´5 m.

La parte moderna de Bocairent se extiende hacia el Oeste, en lo que se denomina El Ensanche. Desde el siglo XIX se construyen viviendas para la nueva burguesía industrial. Es en este sector donde se edificó la Plaza de Toros, inaugurada en 1843, siendo la más antigua de la Comunidad Valenciana. Posee la particularidad de haber sido excavada en la roca, mediante el desmonte realizado en el montículo de la Serreta.

Existen siete puentes que dan acceso a Bocairent, entre los que destacan el Pont Vell o de Darrere la Vila y el Puente del Sant Crist. El Pont Vell es el más antiguo, ya que su origen pudo ser romano. Dispone de una sola arcada con forma de arco de medio punto, y sus dimensiones son de 48´5 m de longitud, 19 m de altura y 3´4 m de anchura. El puente del Sant Crist se construyó a finales del XVIII y permite el acceso a la ermita homónima, al salvar el Barranc de l´Infern. Posee varios contrafuertes construidos de mampostería y argamasa. Su arco es de estilo ojival, con una bóveda apuntada y 15´4 m de altura. La ermita del Sant Crist fue construida en el siglo XVI y consta de tres edificios: el hostal que fue una antigua hospedería, la iglesia de estilo gótico y la casa del capellán.