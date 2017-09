Un mar de tallers escolars a l'Oceanogràfic

Després de l'estiu, en el qual més d'un milió de visitants de tot el món han passat per l'Oceanogràfic, l'aquari torna a centrar l'atenció en els escolars i oferix un grapat de noves activitats per a este curs, tant per a xiquets com per a adults. A l'oferta habitual de més de 20 tallers, se sumen dos nous recorreguts pels aquaris de les meduses, dirigits a Infantil i Primària on els alumnes podran aprendre tot allò relacionat amb estos curiosos i injustament temuts animals.

Una altra de les novetats serà el taller «¡3, 2, 1.... Immersión!», de tres hores de duració en què un monitor plantejarà als alumnes diferents proves en un temps limitat. També es proposa la visita a la zona tècnica de l'Oceanogràfic, on es pot accedir a l'àrea de la quarantena, la zona de busseig o l'aquari dels taurons.

Tanmateix, l'Oceanogràfic oferix una àmplia oferta formativa per a adults al llarg de l'any. Esta temporada l'oferta s'amplia i, a més dels cursos de maneig i manteniment de taurons, mamífers marins i tortugues marines, s'impartix nova formació sobre identificació, maneig i manteniment d'aus. Així, durant l'última setmana d'octubre podran aprendre's tots els aspectes relacionats amb la cura d'estos animals i es realitzarà una sortida de camp per identificar les aus que habiten la província de València o les quals aprofiten els preuats aiguamolls valencians per als seus descansos en les seues migracions.

En un altre nou curs se descobrirà la biologia de les meduses i les cures que necessiten, així com la seua dinàmica de poblacions. Estos cnidaris poden ser tan nocius com necessaris, segons les circumstàncies.

En l'Oceanogràfic es pot aprendre de moltes maneres, com al seu cinema 4D. Seguint les aventures del capità Nemo es descobreix com els éssers humans, de vegades, no tractem molt bé als oceans, mentre unes ratlles ens «toquen» amb les seues cues les cames o un tauró «surt» de la pantalla per recordar que cal cuidar del mar.

Per facilitar les visites de tots els escolars s'habilitarà una zona de pícnic gratuïta, on els grups podran menjar prèvia reserva.

Els professors poden descobrir tota l'oferta educativa de l'Oceanogràfic en les xarrades gratuïtes que s'oferixen durant tot l'any. Pot apuntar-se als «Dies del professorat» o ampliar qualsevol informació en el telèfon 960470647, www.oceanografic.org/escolares o via mail (escolares@oceanografic.org).