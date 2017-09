Passió per la lectura al Comtat

Créixer també significa llegir. Per això durant el procés evolutiu que permet que els xiquets es convertisquen en adults és important la presència de referents. La Biblioteca de Cocentaina s'ha guanyat este títol amb escreix gràcies a la intensa activitat pel foment lector, adreçada a joves i adults, efectuada tant des del vessant virtual com presencial.

A través dels seus blogs, informen la ciutadania sobre les sessions d'animació que hi ha programades, els tallers de formació lectora per a adults, les xarrades per a alumnes de Magisteri, les sessions d'alfabetització digital o les presentacions de llibres infantils a l'aula i els tallers per a bibliotubers, entre altres.



Bones pràctiques

Són diversos els espais web que gestiona l'equip de la Biblioteca de Cocentaina. N'hi ha un d'informatiu, Foment lector: activitats a la Biblioteca Cocentaina, un altre de dedicat a la Poesia infantil i juvenil, un tercer que parla d'il·lustració, Pinzellades al món, i un espai per a difondre l'art i la lectura, LecturImatges. També col·laboren en un programa radiofònic anomenat Ones de llibres a la ràdio municipal.

A tot això, cal sumar que l'espai físic de la biblioteca és en si mateix un model de bones pràctiques, amb racons íntegrament dedicats a fer que els menuts de la casa gaudisquen dels llibres i deixen volar la imaginació. En altres, el jovent pot connectar-se a internet i fer les consultes escaients, i també disposa d'un espai especial per a poder treballar o reunir-se en grup per a estudiar o investigar; i per descomptat, hi ha una sèrie d'àrees on els usuaris es poden beneficiar del desitjat silenci.