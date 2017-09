Una app contra l'assetjament escolar

ZeroAcoso, l´app desenvolupada per l´empresa valenciana ProtOS, per combatre i previndre l´assetjament escolar, ja ha arribat a entre 15.000 i 20.000 alumnes de tota Espanya i 80 centres de tot el país. A més, segons indica Pablo Cervera, CEO de la companyia, ja ha començat la seua internacionalització en països com Méxic, Equador i Regne Unit. Esta plataforma tecnològica va iniciar la seua implantació com a experiència pilot a alguns instituts valencians fa un any encara que serà enguany, al curs 2017-18, quan arribe a quasi tot el territori nacional.

En la darrera edició de BBVA Momentum, programa d'acompanyament en el creixement d'emprenedors socials, Prot-OS va estar seleccionada com una de les 20 empreses de tota Espanya per participar enguany en el programa. Prot-OS és una empresa valenciana de gran experiència en el món de l'educació i la tecnologia que ha detectat la necessitat de lluitar contra el bullying i de contribuir a la inclusió i la millora del clima del centre educatiu. Per això, han desenvolupat ZeroAcoso. Gràcies al programa BBVA Momentum, esta aplicació viatja més enllà de les fronteres convencionals amb diverses activitats per a impulsar el seu creixement, incloent formació, l´acompanyament estratègic, el finançament, la col·laboració, el networking, i la visibilitat , i acostant-los a una empresa que no sols genera un alt impacte en la societat, sinó que també està preparada per a afrontar els reptes del futur.

Pablo Cervera explicava a Levante-EMV que ZeroAcoso és «una plataforma de comunicació anònima que ajuda a comprendre millor els problemes que tenen els alumnes i que facilita l´anàlisi per part del centre d´eixa informació».

Els alumnes troben un canal anònim per abordar situacions compromeses que tenen en la convivència diària. Mitjançant l'app es trasllada una fotografia fidel als directius dels centres educatius.

De fet, Pablo Cervera subratlla que els docents, gràcies a la plataforma tecnològica, són conscients d´incidències de les que no serien coneixedors d´altra manera. El centre pot tindre una manera proactiva d´aconseguir una millor convivència. Una de les opcions que oferix l´app es que els centres poden llançar enquestes de 20 preguntes per exemple, que es poden contestar en pocs minuts i de forma anònima. D´esta manera la direcció del col·legi o de l´institut assolix una foto completa i fidel de l'estat real de la convivència a les aules. A més, la plataforma tecnològica permet traduïr en dades i estadístiques d´ús intern totes les respostes categoritzades en problemes racials, sexuals, religiosos, socials....

El diagnòstic, assenyala Pablo Cervera, és tan concret que els professors poden detectar quin conflicte i en quina aula es dóna, o en quines classes i cursos. I així aplicar solucions i preveure majors dificultats és més ràpid i directe.

El CEO de ZeroAcoso afegix que la intervenció és immediata. Qualsevol víctima o testimoni pot començar una conversa anònima i confidencial. El sistema automàticament notifica l´assessor sobre l´inici de la conversa.

Conéixer esta informació permet intervindre en la millora de l´entorn immediat de la víctima des del primer moment. És clar que ZeroAcoso és una manera eficient de retallar els casos de bullying i evitar comportaments antisocials. A més és multicanal i està integrada amb Facebook Messenger, SMS i amb l´app per Android i iOS. ZeroAcoso, i l´empresa que l´ha creada ProtOS, han rebut el support del programa BBVA Momentum que s´adreça a projectes molt innovadors d´empreniment social.

BBVA Momentum principalment «ha suposat un reconeixement importantíssim pel nostre projecte, després de tres anys i mig de treball. El fet que experts de tot el món hagen seleccionat el nostre producte entre 20 d´un total de 300 candidates ens ha omplit d´orgull i ens ha animat a continuar millorant», afegix el CEO. I ara, «BBVA ens ha introduït en un programa de formació que té una duració de set mesos, amb molta qualitat».

L´acció finalitza a final d´any amb una trobada amb inversors i empresaris, a més dels propis especialistes del banc, per explicar-los el seu pla de negoci i captar noves oportunitats empresarials.