Un 'baby boom' de 15.000 meduses

L'exposició de Meduses de l´Oceanogràfic es va obrir al públic en el passat mes d'abril i per ella ja han passat més d'un milió de persones, despertant la curiositat de visitants de tot el món. En 16 tancs es van repartir els quasi mil exemplars que van arribar a València en el mes de desembre de 2017. Setze espècies d'individus més grans, més xicotets, més urticants o menys perillosos?, que procedien de tot arreu.

Durant els últims mesos, el cicle de la vida ha seguit d'una manera sorprenent i espectacular, ja que a les instal·lacions de l´Oceanogràfic han nascut més de 15.000 meduses des que es troben a València i algunes d'elles, com la bella Ortiga del Pacífic (Chrysaora fuscescens) ha crescut enormement.

Els nou exemplars que es poden veure en l'edifici d'accés de l´Oceanogràfic han passat de mesurar vuit centímetres de diàmetre de campana i 10 centímetres de llarg quan arribaren a 30 centímetres de diàmetre de campana i 1,20 metres de llarg.

L'Ortiga del Pacífic, la favorita entre el públic, s'alimenta de zooplàncton (nauplio d´artèmia), gelatina, meduses vives i plàncton congelat. Es va instal·lar en un tanc de grans dimensions i gràcies a la cura dels especialistes i a la seua gran capacitat d'adaptació, ha arribat a tindre estes dimensions, amb les quals, possiblement, s'hagen convertit en les més grans que existixen en un mitjà controlat.



Davant les circumstàncies favorables i el gran interés del públic, l´Oceanogràfic ha incorporat onze exemplars més d'Ortiga del Pacífic que prompte estaran a la vista del públic.

Poc usual

En menys d'un any a l´aquari de València s´han reproduït més de deu mil individus gràcies a diferents processos. «Esta proliferació, amb esta extraordinària quantitat en totes les espècies, no és normal», assegura el biòleg Miguel Candela. «Tenim un protocol molt ben establert per a facilitar l´estrobilació – el procés de divisió dels pòlips que dóna lloc a les èfires- que seguim correctament. Este protocol partix, en certa mesura, de l'experiència d'altres aquaris, però la major part ha sigut desenvolupada per nosaltres», afirma el biòleg.

Les meduses que han nascut han sigut utilitzades en part per a l'exhibició, com és el cas de l´Aurelia aurita, en part per a l'alimentació d'unes altres i, també, s'han destinat a altres aquaris.