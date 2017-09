Centenars d'alumnes units per les llengües

A Europa es parlen cada dia més de dues-centes llengües i el Consell Europeu advoca pel respecte a la diversitat cultural i lingüística. Per això, ahir es celebrà el Dia Europeu de les Llengües, commemoraciò a la qual es va sumar la Generalitat amb una sèrie d´actes a Torrevieja.

Miguel Soler, el secretari autonòmic d'Educació i Investigació, explicà que les llengües «són ponts de comunicació i donen oportunitats». «Per això, són tan importants estes celebracions, i per a nosaltres era especialment important organitzar una festa per les llengües en un lloc com Torrevieja, que acull molts ciutadans nouvinguts i té una diversitat lingüística enorme», assegurà.

De fet, José Manuel Dolón, l'alcalde de Torrevieja, apuntà que al municipi residixen més de 130 nacionalitats «que compartixen la seua vida en pacífica convivència». D´esta manera, Torrevieja és una mostra de què les llengües faciliten la convivència. A més, per a Dolón, és «un honor que este any Torrevieja siga seu del Dia Europeu de les Llengües».

La jornada -en la qual també participaren la directora territorial d'Alacant, Tudi Torró, pel regidor d'Educació de Torrevieja, José Hurtado, i per representants de la Universitat d'Alacant-, començà amb activitats dirigides a l'alumnat dels centres educatius del municipi. Entre altres coses, els xiquets i joves pogueren participar en un taller de llengua de signes a càrrec de Fesord i gaudir d´una actuació musical del grup Carraixet.

Les escoles oficials d'idiomes (EOI) també estigueren presents en la jornada, juntament amb el Centre de Formació de Persones Adultes i les unitats de Batxillerat dels instituts de Torrevieja, amb una lectura de poemes en diferents llengües.

Altres realitats i cultures

Per finalitzar els actes del Dia Europeu de les Llengües, es programà l'espectacle «De banda a banda del Mediterrani», de Pep Gimeno, «el Botifarra», i Ahmed Touzani, al qual assistí també el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, Rubén Trenzano. En este espectacle es fusiona la cançó tradicional valenciana que Gimeno ha recollit després d'anys de recórrer les comarques centrals valencianes, amb la música àrab del músic i cantant marroquí Touzani, una mostra de la diversitat lingüística que construeix ponts.

La Conselleria aposta per l'aprenentatge de llengües com a eina per a superar les diferències culturals i arribar a comprendre altres realitats i cultures. La intercomunicació i la comprensió afavoreixen la tolerància i el respecte per la identitat i la diversitat. El Consell d'Europa, mitjançant la celebració del Dia Europeu de les Llengües, vol promoure el plurilingüisme i aconseguir que, cada dia més, els ciutadans europeus es comuniquen en diverses llengües en funció de les seues necessitats.

Miguel Soler va assegurar que és «un privilegi» celebrar amb tants xiquets i xiquetes el Dia de les Llengües a Torrevieja. «Estem molt agraïts a l'Ajuntament i també a la Universitat d'Alacant per la seua col·laboració. Totes les activitats organitzades són per a visibilitzar la riquesa de llengües del món», afirmà el secretari autonòmic.