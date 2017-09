Mètodes màgics per aprendre anglés?

Existeixen fórmules miraculoses que garantisquen l´aprenentatge de l´anglès d´una manera ràpida i eficaç? Especialistes dedicats a l´estudi de la llengua anglesa diuen que, davant qualsevol oferta d´estes característiques, a més de fixar-nos en el temps d´aprenentatge, cal que valorem el seu mètode d´ensenyament i les destreses del professorat. Açò és així perquè la fórmula màgica, si existeix, sols s´aconsegueix motivant als alumnes amb un model educatiu dinàmic i innovador.

Cal tindre en compte que en este àmbit hi ha un alt nombre d´abandó perquè, en moltes ocasions, els alumnes senten que no avancen, que s´avorreixen o es frustren en enfrontar-se a la realitat idiomàtica. I és que, com apunten els experts, la comprensió d´una segona llengua va més enllà del coneixement lingüístic i de la memorització de paraules i estructures gramaticals. Cal que hi haja un rerefons cultural creatiu, una interacció continuada i una comunicació propera.

Per esta raó a l´hora de triar un centre d´estudis d´anglès, per a iniciar-nos o per a millorar el nostre coneixement, és aconsellable tenir en compte una sèrie de pautes que ens ajuden. En primer lloc, els experts suggereixen que hi haja un procés de maduració previ. D´esta manera, evitem l´opció còmoda de triar el centre d´estudis més pròxim al nostre treball o domicili, sense haver valorat abans la seua idoneïtat. A voltes una elecció impulsiva acaba per trencar les expectatives creades i perdre l´interès.

Perquè eixa decisió siga encertada, abans de realitzar la matrícula, és recomanable que ens informen sobre el sistema d´estudis, ja que és una de les claus perquè, sobretot els menuts, adquirisquen un nivell de compromís amb les classes i aprenguen sense adonar-se.

«En el nostre cas», assenyala Laura Coeli, coordinadora dels cursos d´anglès dels dissabtes de Caxton College amb més de 30 anys d´experiència educativa, «hem deixat d´utilitzar el llibre de text tradicional en els alumnes de 3 a 6 anys i l´hem substituït per contes per a ensenyar explorant multitud d´unitats didàctiques. D´esta manera, el xiquet aprèn jugant sense ser conscient, ja que es diverteix amb l´experiència pedagògica».

A més, Coeli explica que este mètode està basat en el sistema educatiu britànic on diàriament es treballa mitjançant «projectes educatius creatius». En estes edats és important que aprenguen a través del joc i que «els professors els inspiren confiança en l´aprenentatge que, a vegades, pot ser a l´aire lliure i amb flexibilitat perquè este estudi complementari no siga rígid ni l´alumne ho senta com una càrrega addicional a la seua rutina diària», aclareix Coeli fent al·lusió a la pràctica que imparteix cada dissabte per a alumnes de totes les edats.

Esta mateixa idea s´aplica als alumnes d´edats entre 6 i 12 anys, encara que en este període s´ha d´afermar més la seua participació, fer-los veure que formen part d´una comunitat educativa on poden compartir idees amb professors, realitzar intercanvis amb altres classes, formar part de competicions, preparar exposicions públiques, interpretar cançons, proposar lectures que apel·len a la seua identitat, és a dir, «dotar-los de recursos didàctics que criden la seua atenció perquè a través dels seus gustos personals se´ls seduïsca i aprenguen amb facilitat», emfatitza l´especialista de Caxton College.

Com que la freqüència d´este tipus de classes és limitada, una o dues hores a la setmana habitualment, és necessari maximitzar el temps i que el professor natiu o bilingüe, amb la seua deguda experiència, siga un actor proactiu. En eixe sentit, «sobretot amb les classes d´adults, és important connectar amb la seua realitat social i professional, les seues aficions, les seues lectures, per a així potenciar la seua producció oral i comunicativa. El llibre en tots els casos, no ha de ser més que un eix temàtic», assegura Coeli.

Així, hem d´assumir que no serveix qualsevol plantejament per a estudiar anglès amb eficàcia. Com tot en la vida, «la professionalització, la innovació pedagògica i l´experiència educativa seran factors fonamentals que facen de l´aprenentatge un camí d´èxit», conclou Coeli des d´este col·legi britànic de Puçol que obri les seues portes els dissabtes al matí per a compartir amb la societat la seua visió acadèmica i llarga trajectòria britànica.