Vídeos que desperten la curiositat per llegir

Alguna vegada has acabat de llegir un llibre i has volgut compartir de seguida les teues impressions amb altres persones, però no has pogut? Ara, gràcies al projecte «Emociona´t amb la lectura», els lectors voraços poden fer-ho a qualsevol hora i lloc sempre que disposen d´una connexió a internet de banda ampla.

En els últims anys, la forma de publicar ressenyes i crítiques literàries ha evolucionat molt, de manera que s´ha digitalitzat i ha donat pas al que hui coneixem com a bibliotubers (booktubers), un grup de joves que transmeten als seus seguidors la seua passió per la lectura.

Amb el propòsit de crear una comunitat de lectors en valencià, Bromera ha posat en marxa aquesta iniciativa que promociona, d´una banda, la literatura valenciana, i de l´altra, els bibliotubers en la nostra llengua.

Per a motivar la participació, des d´«Emociona´t amb la lectura» s´obsequia amb un llibre els lectors que s´animen a participar enviant un vídeo amb una recomanació literària. A més, el canal inclou entrevistes breus i divertides a escriptors valencians realitzades per joves lectors.

Compartir l´experiència de llegir

Esta nova aposta per impulsar el naixement de bibliotubers valencians pretén fer de la lectura una experiència d´aprenentatge emocionant i divertida. La creativitat i la innovació són els dos pilars sobre els quals s´assenta esta proposta de foment lector, que incorpora noves metodologies i recursos amb la finalitat de despertar l´interés per la lectura.

Entre els recursos que es posen a l´abast dels lectors hi ha una sèrie de peces audiovisuals amb idees, estratègies i receptes per a contagiar la passió pels llibres als més joves.