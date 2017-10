El Grup Iale-Elian's aposta per l'alimentació saludable

El Grup Educatiu Iale-Elian's fundat per la família Monzonís Marín fa 50 anys, aposta este curs per l'alimentació saludable. De la mà del xef Juan Llorca, amb més de 22 anys d'experiència en la professió, i la dietista-nutricionista Melissa Gómez s'ha abordat un canvi integral en l'alimentació dels alumnes per a promoure un creixement i desenvolupament òptim. Este grup educatiu compta amb tres col·legis a la Comunitat: Iale International School de l'Eliana i els Elian's British School de Castelló i La Nucia.

En esta iniciativa s'han incorporat nous aliments i eliminat els menys saludables. Està basada principalment en productes d'origen vegetal (cereals, llegums...), evitan ensucrats i ultraprocessats, optant per l'integral, inclòs el pa, i fruita i verdures fresques, evitant els congelats. Així mateix, els productes d'origen animal també estan presents, en menor quantitat, a través de carns, aus i peixos.

La combinació d'estos aliments permet preparar menús equilibrats que aporten tots els nutrients necessaris per al desenvolupament de l'alumnat. A través d'una dieta variada en la que predominen les fruites i verdures de tots els colors s'assegura la ingesta de vitamines i minerals que reclama cada etapa de creixement, a més de garantir la sostenibilitat amb aliments locals i de temporada.

A partir d'este curs escolar, cada mes es gaudirà del Dia Internacional en el qual s'oferirà un menú elaborat amb receptes i ingredients de països com ara Xina, França, Tailàndia, Mèxic o Regne Unit, entre altres, per a introduir als alumnes en l'entorn internacional en el que hauran de moure's en un futur.

Així mateix, s'ha format al personal de cuina en els nous productes i formes de cocció per a preparar els aliments de la forma més adequada i aconseguir un millor sabor, mantenint totes les seues propietats i, també, s'ha assessorat al professorat perquè transmeten tota esta informació als seus alumnes i promoguen conductes alimentàries adequades.

Els menús vegetarians també tindran presència en el menjador com una alternativa a la proposta diària. A més, Iale-Elian's s'ha sumat al moviment Green Mondays, oferint tots els dilluns menús basats en productes d'origen vegetal, fruites i verdures, eliminant els productes menys sostenibles en els seus processos productius i d'elaboració. La idea és tenir un començament sa de setmana.