Ja està en marxa el Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat

La Conselleria d'Educació posa en marxa la difusió del programa del Ministeri d'Educació de Professors visitants a centres educatius dels Estats Units, Canadà i Regne Unit dins del Pla Integral d'Aprenentatge de Llengües per al Professorat (PIALP).

El programa té com a objectiu principal completar l'ensenyament en llengües estrangeres per a fomentar el plurilingüisme i donar prioritat a la competència en llengües amb què no hi ha un contacte habitual en el dia a dia. Durant l'estada es desenvolupa l'activitat docent en el país d'acollida impartint classes de llengua estrangera. D'esta manera es dóna suport a la qualitat dels sistemes educatius d'acollida alhora que complementa la formació dels docents valencians.

Este programa està en consonància amb el compromís d'Educació amb la formació del professorat i amb la conselleria pretén promoure la participació entre el professorat, perquè els docents valencians tinguen una presència activa en els programes internacionals dirigits a docents, com ja passa al programa Erasmus +.

Rubén Trenzano considera que la formació contínua «és un dret i un deure del professorat i és responsabilitat de l'Administració educativa garantir una oferta formativa institucional que afavorisca l'accés a tot el professorat». Este pla, les estades formatives al Regne Unit, o els cursos d'anglés i valencià per a professorat en les escoles oficials d'idiomes, són un exemple d´estes polítiques.