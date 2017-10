L'alumnat s'endinsa en les pel·lícules

L'Institut Valencià de Cultura, a través de la direcció adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia, ha organitzat per a este curs escolar 2017-2018 una àmplia programació didàctica orientada als escolars de tots els nivells del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. Les activitats van des de cursos introductoris sobre la història del cinema per a Educació Infantil i Primària fins a sessions, projeccions i tallers temàtics per a Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

Amb esta programació didàctica es pretén acostar la història del cinema a les aules i donar a conéixer el llenguatge audiovisual als més joves. En esta edició s'ha organitzat un monogràfic destinat a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO i de Batxillerat sobre l'obra cinematogràfica de Vicente Blasco Ibáñez amb motiu del cent cinquanta aniversari del naixement de l'escriptor valencià.

La programació didàctica audiovisual de l'Institut Valencià de Cultura es realitzarà en espais culturals de les capitals de les tres províncies: la sala de cambra de l'Auditori de Castelló; la Sala Berlanga de la Filmoteca, a l'Edifici Rialto de València; i el teatre Arniches, a Alacant. Així, les sessions s'inicien el pròxim 3 d'octubre a l'Auditori de Castelló, el 16 d'octubre al teatre Arniches i el 18 d'octubre en la Filmoteca de València.

Fomentar l´interés pel cinema

Dins de les activitats previstes figuren tallers sobre el llenguatge cinematogràfic, sessions sobre adaptacions literàries, projeccions de curtmetratges i títols clàssics com Tiempos modernos, a més d´estudis sobre els diversos treballs que es realitzen en una filmoteca.

En la secció didàctica, patrocinada per La Caixa-Obra Social, destaquen les sessions temàtiques, que tractaran el paper dels mitjans audiovisuals. Estes sessions seran Estereotips en la pantalla;Visions de la diversitat funcional, L'acte de migrar, Drets animats i El còmic de l'assetjament escolar, que estan adreçats als centres CAES, Secundària, Batxillerat i cicles formatius. Tot açò en un ambient de reflexió i amb l'objectiu de proporcionar als joves espectadors una mirada crítica i social respecte dels missatges que reben des del món audiovisual sobre els estereotips de gènere; la diversitat funcional, física o intel·lectual; els Drets Humans; i la migració, entre altres qüestions. A més, també es pretén fomentar l´interés de l´alumnat pel cinema.

Tota la programació es pot consultar a www.ivac.gva.es i el contacte es realitzarà a través de l'adreça de correu electrònic didactica_ivac@gva.es.