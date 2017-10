Na Jornada convoca la XVII edició de la lectura col·lectiva Tirant de Lletres

L'any 2000 l'Associació Cultural Fallera Na Jordana inaugurava la seua seu actual. Un espai pensat per a acollir no només actes lúdics o socials, sinó també projectat amb la intenció que el col·lectiu esdevinguera un referent cultural per al conjunt dels valencians. En eixe sentit el disseny del programa Tirant de Lletres l'any 2001 va ser l'estímul que va marcar la realització d'un projecte propi i diferenciat. Es tractava no sols de plantejar una lectura pública de «Tirant lo Blanc» sinó de vincular el món de la creació i la cultura amb un casal de Falla en una data emblemàtica com és la commemoració del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

Cada any, la lectura del «Tirant lo Blanc» està oberta a la participació ciutadana. No és important la capacitat per a la declamació dels lectors o les lectores que cada edició trien el dia i l'hora de la lectura que consideren més adequada, sinó el simple fet de secundar la iniciativa i reunir-se per a llegir. Durant la seua trajectòria hi han participat futbolistes, dissenyadors, dramaturgs, atletes, músics, cantants, directors de teatre i periodistes, entre d'altres.



Inscripció per internet o telèfon

Per a formar part de la lectura col·lectiva només s'ha d'emplenar la butlleta d'inscripció que hi ha penjada en el seu web www.najordana.es o telefonar al 639892218 i seleccionar un horari de lectura que va lligat a un itinerari concret. Des de l'organització esperen que enguany més de 200 persones s'hi animen a participar.

El diumenge 1 d'octubre el director de la Fundació Bromera, Josep Antoni Fluixà, i altres personalitats del món de la cultura van participar en la presentació del Tirant del Lletra a les 19.30 hores al Centre del Carme de València. La pregonera de la dessetena edició va ser Beatriz Garrote, expresidenta de l'Associació de Víctimes del Metro, i a continuació es va celebrar un concert de Xiromita Trad Project.