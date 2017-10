Xics i xiques d'ESO, què sabeu de l'AVL?

Què és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)? Quin és el seu paper com a institució de la Generalitat? En què consistix el seu treball? Quants acadèmics integren l'AVL? Com està estructurada? És important que una de les nostres senyes d'identitat siga el fet de tindre una llengua pròpia? Estes i altres preguntes són les que hauran d'exposar en una redacció els estudiants d'Educació Secundària Obligatòria (ESO) que participen en el I Concurs d'Escriptura en Valencià.

El que es pretén des de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua és un major grau de coneixement de la labor normativa de la institució, comprovar l'interés del professorat i l'alumnat per esta institució estatutària, promocionar l'escriptura en valencià entre els estudiants d'ESO de tots els centres, tant públics com privats o concertats, i contribuir, finalment, a vertebrar el nostre territori a través de la llengua.

La iniciativa de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha comptat amb la complicitat d'altres entitats i empreses col·laboradores, com ara l'Àmbit Cultural d'El Corte Inglés, Caixa Popular i Bioparc València, que amb suport econòmic i obsequis han facilitat la materialització del projecte i la dotació de premis considerables per als guanyadors i els respectius centres educatius.



Termini fins al 31 d'octubre

Les bases ( www.avl.gva.es) especifiquen la temàtica, l'extensió, les característiques tècniques i el procediment de selecció dels treballs. L'organització ha previst tres premis amb una quantia total de 4.500 euros, que s'entregaran en vals bescanviables per llibres, material escolar i didàctic o electrònic. El termini de presentació dels escrits serà del 16 al 31 d'octubre, i el jurat donarà a conéixer els guanyadors el 20 de novembre, Dia de la Lletres Valencianes.

El lliurament dels premis del I Concurs Escolar d'Escriptura en Valencià se celebrarà el dia 26 de novembre, diumenge, en l'antiga església del monestir de Sant Miquel dels Reis de València, coincidint amb la Jornada de Portes Obertes, que, per tercer any consecutiu, organitza l'Acadèmia Valenciana de la Llengua per a acostar la institució als usuaris de la llengua i alhora facilitar la visita a un del monuments més importants de la ciutat, seu de la Biblioteca Valenciana i de l'AVL.