Castalla, epicentre de les rondalles valencianes

Castalla, a la comarca de l´Alcoià, es convertirà el cap de setmana del 21 i 22 d´octubre en l´epicentre de l´imaginari fantàstic valencià amb la celebració de la I Fira de la Fantasia, una festa que aposta per la divulgació de la figura d´Enric Valor (Castalla, 22 d´agost de 1911 - València, 13 de gener de 2000) com a referent de la identitat popular dels valencians.

El dissabte 21 d´octubre s´obrirà la jornada amb una ruta literària pel poble de naixement del mestre de la rondalla valenciana. A continuació, el doctor en Filologia Joan de Déu Martines impartirà una conferència titulada «La màgia de les paraules».

L´endemà estarà dedicat a divulgar l´obra d´Enric Valor entre els menuts. Un esmorzar popular donarà el tret d´eixida a una ruta de contacontes pel centre de Castalla on es dramatitzaran tres rondalles. En acabar, Dani Miquel i els seus «Ma me mi mo músics» oferiran un concert especial a la plaça del carrer Major. A més, durant tot el matí, hi haurà la Fira del Llibre de la Fantasia, amb textos de diferents editorials sobre el món fantàstic.

La iniciativa se suma a les activitats que se celebren a Castalla cada any per a commemorar el naixement de l´escriptor alacantí, entre les quals es troben les «Jornades Enric Valor a l´escola» o la pujada a l´Alt de Guisop. Un altre projecte que s´anunciarà durant la celebració de la Fira és l´edició d´un quadern il·lustrat per a divulgar la vida i obra de Valor, obra dels escriptors Joan Borja, Víctor Labrado i Francesc Gisbert.

«Gent de Valor»

Diverses entitats, encapçalades per la Càtedra Enric Valor de la Universitat d´Alacant (UA), que dirigeix el professor i membre del consell assessor de la Fundació Bromera Joan Borja; la Coordinadora pel Valencià, presidida per l´escriptor Francesc Gisbert; el Centre Cultural Castellut, amb Francesc Verdú, i un seguit d´intel·lectuals i estudiosos com Víctor Labrado, Josep Daniel Climent, Jordi Raül Verdú, Vicent Brotons o Josep Escolano, entre altres, han creat el grup Gent de Valor. L´objectiu és difondre el llegat literari i cultural de Valor i col·laborar en la creació d´una Casa Museu Enric Valor a Castalla.