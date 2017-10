Cursos per descobrir la vida marina

Ja estan disponibles les dates dels diferents cursos que es realitzaran en l´Oceanogràfic durant este curs escolar. Este cursos tenen com a missió facilitar el coneixement sobre el mitjà marí als visitants del centre i el seu principal objectiu és fomentar la conservació dels mars i oceans del planeta i dels seus habitants.

L'èxit en la demanda dels cursos passats i les valoracions positives per part de l'alumnat s´han materialitzat en una nova proposta per a la pròxima edició d´ «Els cursos de l´Oceanogràfic», amb els quals es pretén aprofundir en aspectes genèrics i específics de temàtica marina, utilitzant l´Oceanogràfic com un recurs únic que ens permeta transmetre continguts i fomentar actituds positives de respecte.

Com a novetat, en 2017-18 s'ha afegit el curs d'aus i el curs de meduses. Les aus són molt cridaneres i en l´Oceanogràfic hi ha una àmplia varietat d'espècies: tant aquàtiques com marines, en les quals es centra la formació. D'altra banda, el curs de meduses completa la campanya que s´inaugurà en primavera i que no solament inclou els aquaris amb diferents espècies, sinó una àmplia varietat de recursos (exposició fotogràfica, activitats educatives o decoració per diferents instal·lacions del parc).

Estos cursos estan dirigits a públic en general i qualsevol persona -amant dels animals, la seua biologia i conservació- interessada a augmentar els seus coneixements. Estan impartits per membres de l'equip de l´Oceanogràfic (entrenadors, biòlegs i veterinaris), així com investigadors de la Universitat de València o la Universitat Politècnica, amb àmplia experiència en diferents àmbits.

Contacte amb els animals

Els cursos estan estructurats amb una metodologia dinàmica i participativa, que inclou diverses xarrades i una sèrie d'eixides per les instal·lacions de l´Oceanogràfic, on els professionals del parc ensenyen diferents aspectes biològics dels animals, així com el seu maneig i manteniment.

També s'aborden temes com la medicina veterinària en animals marins i els projectes de conservació i recerca que es realitzen actualment. Així, l'alumnat dels cursos té una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per a posteriorment proposar accions positives de respecte al medi marí.

Tots els cursos tenen un component educatiu, i no solament es parla de la biologia i el comportament de l'animal, sinó també del recurs educatiu dels animals en un mitjà controlat per a realitzar diferents activitats amb la comunitat escolar. D'esta manera, es mostren diferents estratègies educatives per a acostar la conservació als visitants.