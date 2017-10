Música moderna per a fomentar la cooperació en l'aula a Almenara

Fa cinc anys que l´Escola de Música Moderna d´Almenara (EMMA) va iniciar la seua aventura amb un propòsit apassionant: ensenyar a viure la música moderna de manera divertida i lluitar contra el fracàs escolar. Des del centre, els seus professors defensen una altra forma d´ensenyar, basada en la innovació i la creativitat, fomentant, a través de la música, valors com el treball en equip, la responsabilitat conjunta o la programació d´objectius.

Gràcies al seu incansable treball, l´Escola de Música Moderna d´Almenara va ser guardonada l´any passat amb el XVIII Premi d´Experiències d´Innovació Educativa «Ciutat d´Alzira» en la categoria d´Educació Infantil, Primària i Educació Especial amb «L´EMMA creix», un projecte que descrivia les activitats realitzades pel centre en els dos últims anys.

Desé aniversari de l´Estany´s Band

L´escola va nàixer al CEIP Juan Carlos I d´Almenara gràcies a la determinació d´un professor, Lluís Granell, d´ampliar els ensenyaments que s´oferien en el centre en l´àmbit de la música moderna. Amb la seua creació es pretenia també donar continuïtat a l´Estany´s Band, un grup musical format per alumnes de sisé de Primària. Gràcies a l´EMMA, la banda, que enguany arriba al desé aniversari, compta cada any amb nous instrumentistes i, al mateix temps, motiva els alumnes de 5é a estudiar a l´escola musical.

Guitarra elèctrica, bateria, baix elèctric, batucada o combos són algunes de les classes a les quals assisteixen els més de 90 alumnes de l´EMMA, que cursen des de cinqué de Primària fins a Batxillerat, tot i que enguany també hi ha adults. Per a este curs, l´escola ha incorporat noves assignatures, com Tècnica vocal i cant modern o el Taller d´improvisació per a instruments de vent.