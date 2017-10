Activitats per descobrir l'art abstracte

L'IVAM aposta de nou este curs per oferir activitats educatives per a totes les edats, tant tallers didàctics com visites guiades, que es poden oferir gratuiïtament gràcies al suport econòmic de l'Obra Social La Caixa.

Perdent les formes, dirigides a alumnes de tercer curs d'Infantil. L'activitat està vinculada amb l'exposició L'eclosió de l'abstracció.Línia i color, que es visita de forma dinamitzada. Després es realitza una intervenció col·lectiva a l'aula de didàctica, on es descobrixen altres maneres d'entendre la realitat.

Les activitats pedagògiques específicament destinades a joves es reforcen amb la segona edició d' Això no és art!, un taller de procés creatiu amb orientació arterapéutica, per a xics i xiques de 12 a 16 anys. Estos tallers, que conformen una proposta d'oci alternatiu, començaran el pròxim 28 d'octubre i es realitzaran tots els dissabtes per la vesprada, de 17:00 a 19:30 hores, excepte en períodes de vacances o festius.

Les famílies poden participar en el taller Reb(v)elarse. Fer visible l'invisible, que s'organitza tots els diumenges a les 12:00 hores, fins el 28 de gener de 2018 (excepte el 24 i 31 de desembre de l'2017). Este taller, relacionat amb l'exposició En rebel·lia. Narracions femenines al món àrab, consisteix en construir una instal·lació col·lectiva a través de fotografia i vídeo, jugant amb metàfores visuals.

Així mateix, l'IVAM té també programades activitats especials per a diferents edats durant períodes de vacances escolars, com B erenar de contes o Pintant en l'espai, previstes per a desembre. Tota la informació actualitzada es pot consultar a la pàgina web www.ivam.es/actividades.



Torna «Dibuixar al Son»

Però les activitats didàctiques i artístiques dirigides a xiquets i joves estudiants no es limiten només a l'oferta de l'IVAM. El Consorci de Museus tornarà a sumar-se enguany, del 15 al 17 de novembre,a la campanya internacional The Big Draw, una iniciativa que porta en funcionament des de l'any 2000 i que considera el dibuix una habilitat fonamental en el desenvolupament dels xiquets i adolescents, així com una forma d'expressió i comunicació en els adults. L'entitat museística ha convidat els centres educatius de tota la Comunitat Valenciana a sumar-se a esta experiència educativa, que unix dibuix, música i dansa en la campanya pròpia Dibuixar Al Son, en la qual l'any passat participaren 30 centres.

La iniciativa permet introduir la pràctica artística com a metodologia de treball en l'àmbit educatiu des de diferents assignatures com audiovisuals o música, a més de plàstica. Així, els alumnes poden, per exemple, treballar la imatge lligada a la música, desenvolupant el concepte de sinestèsia, i visualitzant formes, colors i ritmes associats als sons amb imatges abstractes.

Després de la teoria, l'alumnat realitzarà una actuació, on la música i la dansa inspiren, i el dibuix i la pintura siguen el vehicle d'expressió. D'esta manera s'han organitzat diversos esdeveniments en diferents centres artístics, on l'alumnat posa en pràctica el treball realitzat a l'aula. Esta acció comptarà amb la presència dels artistes que hagen treballat amb els estudiants.

A tot açò, cal sumar la proposta de l'Institut Valencià de Cultura, a través de la direcció adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia,que presenta una àmplia programació didàctica orientada als escolars de tots els nivells del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. Amb esta programació didàctica es pretén acostar la història del cinema a les aules i donar a conéixer el llenguatge audiovisual als més joves. Es treballarà l'obra de Vicente Blasco Ibáñez i també hi haurà diverses sessions temàtiques com Estereotips en la pantalla, Visions de la diversitat funcional o L'acte de migrar, entre altres, que pretenen crear esperit crític entre els joves.

Altre espai cultural depenent de la Conselleria d'Educació és el Palau dels Arts Reina Sofia, que encara manté obertes les inscripcions a les 176 sessions didàctiques, dirigides a tots els nivells, incloent la universitat, els conservatoris de música i dansa i, per primera vegada, menors de tres anys. Dins dels espectacles educatius, el centre recupera dos dels seus muntatges més celebrats: Detectius en l'òpera, que convertix als xiquets en detectius novells que descobreixen els secrets d'un teatre d'òpera; i Dibuixar la música, inspirat en La història de Babar, el petit elefant', de Francis Poulenc; a més d' El carnestoltes dels animals, de Camille Saint-Saëns.