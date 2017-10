Alzira promou un debat sobre els reptes de la societat actual

La protecció del nostre paisatge, la lluita contra el càncer o la construcció d'una Europa més democràtica són alguns dels temes que es tractaran entre el 19 d'octubre i el 9 de novembre en el Cicle de Conferències dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira, dedicat enguany a valorar els aspectes que cal millorar en la nostra societat.

Les conferències d'esta edició tindran lloc els dimarts i els dijous a la Casa de la Cultura d'Alzira, són gratuïtes i estan obertes a qualsevol persona interessada. El cicle, titulat «Encara no és tard... Alguns reptes de la societat actual», està homologat pel Centre de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire) de Xàtiva, que expedirà certificats d'assistència als docents en actiu que ho sol·liciten.

La consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de la Generalitat Valenciana, Elena Cebrián, obrirà el cicle demà a les 19.30 hores amb una conferència titulada «Encara no és tard per a... protegir el nostre paisatge?». Mentre que el dimarts a les 19 hores serà la doctora en Hematologia i Oncologia Mèdica Ana Lluch qui relate les seues experiències en la lluita contra el càncer. Al seu torn, el dijous 26 d'octubre a les 19 hores, l'escriptor i ambientòleg Andreu Escrivà explicarà les alternatives que tenim a l'abast per a combatre el canvi climàtic.

El 2 de novembre hi haurà un debat sobre el futur de la Unió Europea que comptarà amb les intervencions de Pedro Agramunt, qui ha estat europarlamentari pel Partit Popular; Jordi Sebastià, exdiputat al Parlament Europeu per Compromís, i Andrés Perelló, exeurodiputat pel PSOE. El dimarts 7 de novembre Lola Bañón, periodista, i Míriam Hatibi, de la Fundació Ibn Battuta, parlaran sobre la situació de l'islam a Espanya.



El futur del periodisme valencià

El cicle es tancarà amb un diàleg sobre el futur del periodisme valencià entre Empar Marco, directora d' à.; Adolf Beltran, periodista d' eldiario.es; Isabel Olmos, subdirectora de Levante-EMV, i Salvador Enguix, corresponsal de La Vanguardia.