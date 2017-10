L'exposició itinerant «Viatja Llibre» arriba a casa de Fuster

«Viatja llibre» és una exposició concebuda per a circular pels pobles de la Comunitat Valenciana i donar a conéixer els entorns que van inspirar la producció literària d'autors valencians. Ara, arriba a la Casa Museu de Joan Fuster, després de passar per la Biblioteca Pública de València, on la iniciativa va ser presentada.

L'exposició compta amb la web www.viatjallibre.com i està formada per panells que oferixen informació sobre la ubicació de la casa o ruta de l'autor, algunes dades de la seua biografia i, a més, proposa un itinerari literari i mostra un fragment d'alguna de les seues obres.

En concret apareixen les fundacions de Carles Salvador (Benassal), Miguel Hernández (Orihuela) i Max Aub (Segorbe); les rutes de Tombatossals (Castelló), Carmelina Sánchez Cutillas (Altea) i Vicent Andrés Estellés (Burjassot); i les cases i museus de Lluís Guarner (Benifairó de les Valls), Blasco Ibáñez (València), Espai Joan Fuster (Sueca), Enric Valor (Castalla), Azorín (Monòver), Gabriel Miró (Polop).