Lluita per l'educació dels teus fills i filles, participa en el consell escolar

Els pares i mares de l'escola pública tenim una cita el pròxim 23 de novembre perquè se celebren eleccions als Consells Escolars en tot el País Valencià i és la nostra responsabilitat cap als nostres fills i filles participar en la seua educació d'una manera activa i reivindicativa per a què la veu de les famílies s'unisca a les de la comunitat educativa.

L'educació, la formació dels nostres fills i filles va més enllà de les parets d'unes aules o dels centres. És un projecte global, una responsabilitat compartida entre pares, companys, professors, personal del centre, col·lectius socials, Administració, comunitat educativa? tots i totes tenim alguna cosa a dir sobre l'educació que volem perquè els nostres fills cresquen en llibertat i tinguen les eines per a crear una societat millor, un futur millor.

La convocatòria als Consells Escolars és una gran oportunitat per a fer un pas cap avant i fer-nos oir com a pares i mares, ben presentant la nostra convocatòria per a formar part d'aquest òrgan, que és el més important a nivell participatiu perquè representa a tota la comunitat educativa i és el màxim òrgan col·legiat del centre; o ben acudint a votar el pròxim 23 de novembre.

Tenim l'oportunitat de demostrar a la comunitat educativa que les famílies tenen molt a dir en l'àmbit educatiu, que podem aportar idees, propostes interessants per a millorar l'actual sistema que tenim. Que entre tots, des de la pluralitat de veus, podem canviar les coses i sentir-nos orgullosos d'haver contribuït a crear un sistema educatiu més just, més democràtic; i sobretot un sistema que eduque en valors.

Solament amb la nostra participació podem demostrar el valor que té la nostra presència i el nostre vot. Alhora, aquesta participació pot servir-nos per a derrocar a la LOMQE, una llei que no ens representa i que va reduir el paper de les famílies i de les alumnes al Consell Escolar. Volem que els Consells Escolars siguen el veritable òrgan rector dels centres.

Si et mous, mourem l'educació del present i crearem l'educació del futur. De tu depèn?de nosaltres com a pares i mares. Participa i vota en el Consell Escolar del teu centre.