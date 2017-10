Tortugues amb nova vida a l'Albufera

La Fundació Oceanogràfic ha soltat deu exemplars de tortuga d´estany europea (Emys orbicularis i també coneguda com «galápago») en el Tancat de Milia de Sollana, en el Parc Natural de l'Albufera, amb la finalitat de repoblar l'aiguamoll valencià i reforçar el nombre d'esta espècie autòctona de tortuga.

Els quelonis, nascuts en la piscifactoria del Palmar, que és el Centre Experimental de Cultiu de Peixos de la Conselleria de Medi ambient, han sigut criats i engreixats en l'ARCA del Mar de l'aquari, dins del programa de reproducció i introducció de les Emys que impulsa esta conselleria.

Després d'un any de preparació, les joves tortugues ja estaven a punt per a sobreviure en el mitjà natural. Van ser dipositades en l´aigua ahir de matí, després d'un acte en el qual l'equip d'Educació de l´Oceanogràfic -gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium-, impartí una sessió pràctica a l'alumnat del CEIP López Marque de Sollana. Els professionals explicaren als alumnes com identificar als «galápagos» autòctons valencians («galápago» europeu i «galápago» leprós) i com diferenciar-los d'altres espècies invasores com els «galápagos» de florida, del gènere Trachemys, Pseudemys o Graptemys.

L'alumnat va rebre unes fitxes en les quals anotaren les característiques -pes i mesura- dels animals. Posteriorment, els xiquets decidiren posar-los els següents noms a les tortugues: Aqua, Gretta, Beily, Perla, Merlia, Ària, Coral, Tigre, Mister Closca i Poppy.

Finalment, es procedí a la solta dels animals, que s´havien de dipositar en una «platja» de terra i canyes preparada pel personal del Tancat de Milia. Per grups, els escolars s'acomiadaren de cada «galápago», que de forma instintiva, es dirigí a l'aigua.

Augment de la biodiversitat

La zona triada per a la reintroducció d'estos exemplars és l'aiguamoll del Tancat de Milia, situat en el Parc Natural de l'Albufera, un espai construït per Acuamed i gestionat per l'empresa Pavagua Ambiental, amb l'objectiu de transformar arrossars tradicionals en infraestructures sostenibles. Des de 2014, els treballs de manteniment i vigilància dels filtres verds han permès la millora de la qualitat de les aigües i amb açò, l'augment de la biodiversitat d'aquest espai natural.

Cadascuna de les tortugues porta incorporat un microxip, com els empleats en els gossos domèstics, perquè, quan siguen trobades de nou, el personal del Tancat de Milia puga identificar-les i conèixer la seua evolució.

A l'acte ha assistit la regidora de Medi ambient de l'Ajuntament de Sollana, Ángela Bosch, professors del centre escolar de Sollana i personal del Tancat de Milia.

A l'acte assistiren, a més dels alumnes del centre escolar de Sollana, professors, la regidora de Medi ambient de l'Ajuntament de Sollana, Ángela Bosch i personal del Tancat de Milia.