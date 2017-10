Una cursa per enfortir la imaginació

Una cursa per enfortir la imaginació

El 2016 un grup d´ajuntaments de les comarques del Camp de Túria i els Serrans elaboraren un projecte conjunt per tal de reactivar, fer visible i posar en valor el llibre a través d´una proposta que implicara a tota la població i que donara a conéixer la tradició oral i el folklore dels diferents pobles participants.

Sénia Projectes Educatius va ser l´encarregada de posar en marxa la iniciativa sota el nom de «Marató de Lectura el Camp de Túria - la Serrania».



Tot tipus d´activitats

La iniciativa pretenia convertir-se en una festa de la lectura on els assistents pogueren llegir en solitari o en conjunt, en veu alta o en silenci, i tingueren l´oportunitat de contar històries o escoltar-les. Amb aquest propòsit s´organitzaren diverses activitats al voltant dels llibres, com tallers, contacontes, exposicions i, fins i tot, un concurs fotogràfic. El projecte es va dur a terme entre octubre i novembre de l´any passat en diferents poblacions valencianes, com Serra, Domenyo, Nàquera o Gàtova, entre altres, amb l´objectiu de mostrar que llegir és una activitat fonamental en l´educació i el desenvolupament personal i que, a més, enforteix la imaginació.

Sénia Projectes Educatius va inaugurar el dissabte passat la segona edició de la Marató de Lectura a Gàtova. El pròxim diumenge, 29 d´octubre, estaran a Villar del Arzobispo, el 4 de novembre la Marató passarà per Marines, el 5 de novembre per Nàquera, l´11 per Olocau i el 12 de novembre estaran a Loriguilla.