Educació internacional

El director de l´Escola Professional La Salle, Juan Antonio Martínez, assegura que el centre concertat va decidir embarcar-se en l´Erasmus+ «perquè hui dia, per a que una educació siga completa, és important la visió internacional i anar més enllà de les fronteres de l´escola». «Vivim en un món interconnectat, en el què la informació és fundamental i qualsevol persona que aspire a tindre un treball necessita l´anglés en tots els àmbits, ja siga en l´autonòmic o en un altre país», afirma, i afegix: «amb l´anglés pots donar la volta al món».

Per això, a l´escola recolzen les polítiques «que fomenten els idiomes», conclou. «Som una institució present en tot el món i marcada pel caràcter internacional», asssegura, «en un món interconnectat» on també són importants les noves tecnologies. «Ens donen una altra visió,

ja no de futur, sinó també de present», argumenta.

El director considera que els projectes com Understanding Media Literacy servixen d´«enriquimient personal», ja que permet a alumnes i professors «saber com funcionen altres realitats i com són altres cultures».Per això, ajuda a «trencar barreres, destruir prejudicis i obrir les ments».

Al professor Samuel Hermosilla els Erasmus+ l´han animat a estudiar Anglés. A més, creu que també creen més sentiment europeísta. «Estic convençut de què la Unió Europea la tenim que crear entre tots», defensa. «Vaig participar en alguns projectes anteriors i em vaig ´enganxar´», confessa.

Per a Jordi Planillas «barrejar-se amb la gent sempre és enriquidor» i, sobre tot, destaca que per a molts joves els viatges de l´Erasmus+ són els primers que fan a l´estranger. «Molts alumnes es queden impresionats», afirma.