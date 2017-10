Elena Thibaut: "No podem deixar les ciències per als 'frikis', hem d'obrir-les a la societat"

Elena Thibaut: "No podem deixar les ciències per als 'frikis', hem d'obrir-les a la societat"

Elena Thibaut es Directora del cefire específic d´àmbit científic, tecnològic i matemàtic (ctem). Llicenciada en Física i professora de Tecnologia i Matemàtiques, personifica el significat de CTEM. Ha deixat les aules de l´institut temporalment per formar a qui forma, però no oblida la docència, ja que dóna classe de Magisteri en la Universitat de València. Defensa que els professors han de ser actius i han de procurar que els més menuts no deixen mai d´experimentar ni de fer-se preguntes.

P Què té d´especial este Cefire CTEM?

R Fins ara els Cefire (centres de formació del professorat de la Comunitat Valenciana) eren territorials i hi havia a València, Alacant, Castelló... El secretari autonòmic Miguel Soler va decidir que també hi haguera d´àmbits específics, per exemple, de les assignatures conegudes com a CTEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), que estan en efervescència en Europa, Estats Units... Vam participar en Madrid en una taula rodona d´un projecte europeu i ens adonarem que no existixen altres centres de formació de professorat, de què som únics en Europa i ens tenen com a model. Tenim una oportunitat única en la Comunitat Valenciana per fomentar la integració de les Ciències. La idea és promoure activitats que integren diferents disciplines perquè és la manera en què l´aprenentatge és més real i significatiu.

P Per què no hi ha més centres?

R La gent no és conscient de que les Ciències són el futur, ens agrade o no. Sempre he defensat l´educació integral amb Humanitats i Ciència, com en el Renaixement, per a formar a persones completes, però no podem posar tot l´èmfasi en les Humanitats i deixar les Ciències per als frikis. Hem d´obrir-nos a la societat i fer vore que en qualsevol disciplina es requerixen coneixements científics. La formació en Ciències ha d´estar al mateix nivell que les Humanitats, l´Art i les llengües.

P La idea dels frikis ha fet molt de mal?

R Sí, perquè als xiquets els fa por i és psicològic: si seré un friki i sofriré bullying, doncs no m´agraden les matemàtiques. La imatge i l´acceptació social en l´adolescència són molt importants i, fins i tot, a vegades el professorat també ha considerat estranys a estos alumes.

P En este àmbit és més important el «reciclatge» i la formació contínua del professorat? Les Ciències estan en continu canvi...

R És igual d´important en tots. Les metodologies en realitat són paregudes i també poden servir per a les llengües.

P Per què és important que els alumnes s´enganxen a les CTEM i deixen de tindre por a estes assignatures?

R En certa manera jo crec que la culpa ha sigut del professorat, perque hem donat la idea de què això és només per a uns poquets i no per a tot el món, i ho hem posat difícil, quan no és veritat. Sense voler, s´ha marginat i s´ha deixat de banda. Hem d´apropar la Ciència a l´alumnat i a la societat en general; igual que pots llegir un poema o anar a un concert, també pots vore una exposició o una conferència de Ciències... És cultura general.

P Què es podria fer perquè certs àmbits científics estigueren més feminitzats?

R És un tema molt complex, falla la societat en general. Per la crisi i els moviments polítics i socials, hem canviat de mentalitat i estem tornant a adoptar postures xenòfobes, discriminatòries... i la dona es ressentix. Algunes han tornat a pensar igual que fa 50 anys: que no som capaces de fer certes coses, que hi ha carreres i professions d´homes, que no podem dirigir... no és un problema de les Ciències en particular, és social. Hem de fer un esforç per a intentar avançar i que la dona no tinga el sostre de cristall, ni tampoc el psicològic. Treballem en eixe sentit.

P En què consistix la línia de treball del Cefire?

R Dins de la línia inclusiva, treballem el foment de vocacions científiques en les dones, per combatre la bretxa de gènere. Voldríem que la formació dels alumnes fóra transversal i que les activitats no es centren només el 8 de març.

P Per a això també caldria incloure les dones als llibres de text...

R Sí, però també volem fomentar que el professorat siga autònom, elabore el seu material i no depenga d´un llibre. La idea és revolucionar l´educació. Els professors han de ser actius, guiar als seus alumnes i dissenyar experiències noves.

P Esta revolució també és la què demanen els alumnes?

R Sí, als xiquets no podem deslligar-los del seu món. Hem d´aprofitar i, per exemple, en lloc de prohibir el mòbil a classe, fem-lo nostre. Amb la tecnologia és molt fàcil.

P No és un problema que els alumnes dominen la tecnologia més que alguns professors?

R Sí, però el professorat ha d´estar tota la vida aprenent, és constant. A l´hora d´oferir els cursos busquem les necessitats que hi ha i oferim activitats motivadores que es poden aplicar a classe. La formació és molt pràctica.

P Vosté també participa en Estalmat (programa d´Estímul al Talent Matemàtic), que ara complix 10 anys. Quin balanç fa?

R El programa funciona i va tan bé perquè no és exclusiu ni d´elit, és una comunitat educativa, on les famílies s´impliquen. Però tenim una espineta: les xiques. Estem preparant activitats, concursos, jornades, exposicions... per a què hi haja una imatge favorable de la dona en les Matemàtiques.

P En Secundària sol animar-se a les xiques a triar carreres tradicionalment masculinitzades. No seria millor fer-ho en Primària?

R Sí. En Infantil i Primària ha de fer-se una forta tasca per buscar la curiositat científica dels xiquets, perquè si no, quan arriben a Secundària, no tenen interés i ja els has perdut.

P Però la curiositat és inherent als més menuts... no és l´educació formal tan reglada la que els fa perdre-la?

R Hi ha estudis que així ho demostren. El pensament divergent és l´antesala de la creativitat, i s´ha comprovat que al llarg de l´ensenyament baixa totalment i no és per què disminuïx amb l´edat. A l´escola es penalitzen les errades, quan són la font del coneixement i amb elles s´aprén.

P No troba a faltar Història de la Ciència a les aules?

R Conéixer als científics et dóna una idea de com es fa Ciència realment, i no és la idea estereotipada. En les Matemàtiques fem molta algorítmia i l´àlgebra, i a tot l´alumnat no té per què agradar-li. Podríem treballar de forma transversal i explicar-los com es construïx la Ciència i la filosofia que hi ha darrere, el què dóna una cultura general i una perspectiva global. Ahí fem aigua, però hauríem de canviar el currículum i això és molt difícil.

P Com és el salt des de la docència a l´altre costat, a formar a qui forma?

R Per a mi no és l´altre costat! Jo em sent molt a prop, estic fent açò durant un temps i és enriquidor. Tinc molt fresca tota la meua experiència a l´aula.

P És important haver passat abans per l´aula per a estar en un Cefire?

R És fonamental. Ací, tots els assessors som docents i no perdem el contacte amb l´aula.