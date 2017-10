L'IES Malilla de València premia el talent més jove de la Comunitat

L´Institut públic d´Educació Secundària (IES) Malilla de València és l´únic centre docent de la Comunitat Valènciana que convoca un concurs autonòmic per joves investigadors que cursen Batxillerat.

Ahir entrega els guardons d´un certamen que per esta tercera edició, la corresponent al passat curs 2016-17, ha ampliat la nòmina de guardonats amb dos accèsits augmentant a dotació econòmica fins a un total de 800 euros, quantitat que no es fàcil d´aconseguir per un centre pùblic.

El treball guanyador ha estat el presentat per l´alumne Joan Pérez Silvestre, de l´IES Enric Valor de Picanya. És un estudi de l´impacte de l´acció de l´home en la flora del barranc de Xiva que al seu pas per Picanya pren el nom d´este municipi de l´Horta Sud. Joan, que ha estat tutorizat pel professor Josep Furió Egea, destaca que les conclussions a les que ha arribat li han servit per encaminar el seu futur cap a les energies renovables, ja que acaba de començar a estudiar Enginyeria de l´Energia a la Universitat Politècnica de València. «L´acció de l´home té un efecte molt gran sobre els espais naturals i m´agradaria ajudar a canviar el món», diu.

En segon lloc han quedat Jorge Latorre Díaz, María Palau Galdón y Paula Sinisterra Sebastián, de l´IES Malilla. Ara estudien Matemàtiques, Periodisme y Bioquímica a la Universitat de València, però el curs passat i l´anterior tutoritzats per la professora Rosa Tello Cerveró analitzaren la situació de les persones sordes a València. «Malgrat que hi ha una llei que garanteix els drets de les persones sordes, la ciutat no está adaptada i no disposa de les mesures necessàries d´accessibilitat i integració», critica María Palau.

El tercer guardó l´ha guanyat un altre equip de l´IES Malilla. Es joves Lucas Cosín Frejo, Marta Granado de Fez y Lucía Martínez Roldan, que ara estudien Art (UV), ADE (UPV) i Medicina (UV) supervisats per la professora Carolina Picazo han investigat el teixit associatiu del barri de Malilla, realitzant un diagnòstic amb propostes i accions per millorar la participació ciutadana del barri.

El primer accèssit ha estat per Irene Alberola i Estela Alba, de l´IES Enric Valor de Silla, que tutoritzades per la professora Mª Josep Fortea, han fet una anàlisi sociodemogràfica d´alumnat inmigrant estranger d´este municipi de l´Horta Sud. El segon accèssit ha estat per Yahiya Saleh Walie i Pablo Moreira Flores, de l´IES Malilla. Guiats pel professor Antonio Velàzquez han estudiat els arbres d´este barri de València.