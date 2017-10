El peix serra, l'animal que remou el fons marí

Amb motiu del primer Dia Internacional del Peix Serra -el 17 d´octubre-, Carlos Taurá, responsable del tanc d´Oceans de l´Oceanogràfic de València, va oferir una xarrada als visitants sobre les característiques i peculiaritats d´esta espècie. L´objectiu de celebrar la jornada, que es va dur a terme conjuntament amb l´aquari The Deep del Regne Unit, fou promoure la conscienciació per a ajudar a conservar el peix serra, ja que esta espècie animal està amenaçada i en perill d´extinció. Solament existeix en tres aquaris d´Europa, entre ells, el de València.

La xarrada va tenir lloc en la Torre de Bermudes situada en la instal·lació d´Oceans de l´Oceanogràfic, l´aquari gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium. El missatge es va centrar en la conscienciació sobre el perill d´extinció que patixen diferents espècies de tauró, a causa de les pràctiques de pesca destructives, la devastació de l´hàbitat i el comerç de curiositats. En concret, el peix serra és una espècie protegida per la seua característica serra, el què el fa molt atractiu i per això en molts països es comercialitza com souvenir per als turistes.



Mr. Jason viu a l´Oceanogràfic

Mr. Jason és un dels pocs exemplars de peix serra existents en els aquaris europeus i habitualment es pot veure en el túnel d´Oceans de l´aquari valencià, on viu des de 2004. Es tracta d´un mascle de 20 anys que pesa 110 quilos i mesura 3,15 metres, dels quals 0,85 pertanyen a la serra. Generalment, s´alimenta de lluç, encara que també menja cavalla, pota i areng. Només en 2016 va arribar a necessitar quasi 100 quilos d´aliments.

El peix serra és molt flexible perquè és un animal cartilaginós, és a dir, el seu esquelet no està format per os sinó per cartílag, igual que els taurons i les ratlles, element que l´ésser humà presenta en algunes parts del cos, com en les orelles o el nas.

A més, és una espècie nocturna, per la qual cosa generalment durant el dia descansa en zones tranquil·les de sòl arenós. Per això, té la boca situada en la part inferior, ja que li facilita trobar aliment. La serra la utilitza per a remoure el fons com un raspall i així aconseguix que els animals soterrats isquen per a, posteriorment, atrapar-los. També pot utilitzar-la per a depredar directament xicotets peixos.

Esta serra està molt afilada i les cries la tenen recoberta amb una espècie de membrana per a no danyar a la mare, el període de la qual de gestació sol durar prop d´un any.