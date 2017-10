Quan la passió per la lectura té recompensa

L´any 2006 la Fundació Bromera i l´Ajuntament d´Alzira decidiren conjuntament potenciar i reconéixer les diverses actuacions que s´estaven portant a terme per a fomentar i consolidar l´hàbit lector amb la convocatòria del primer Premi d´Experiències de Foment de la Lectura «Ciutat d´Alzira», un guardó que compleix enguany dotze edicions i al qual encara es poden presentar projectes fins al 31 d´octubre.

El dimarts també finalitza el termini de presentació d´articles del Premi Llegir 2017, convocat per la Fundació Bromera des del 2012 per a fomentar la creació i la difusió de textos que contagien la passió per la lectura. Els articles dels escriptors Manuel Baixauli i Martí Domínguez van guanyar la primera i segona edició, respectivament, amb textos publicats en el diari El País. Els seguiren l´artista i columnista Sebastià Carratalà, amb «Silenci» (2014), i les professores Lola Moreno, amb «Algunes nits em sorprenen» (2015), i Anna Rubio Fandos, amb «Bona nit, Tirant» (2016).

En la primera edició del Premi d´Experiències de Foment de la Lectura, el projecte guanyador va ser Des de l´escola pública fomentem la lectura per a créixer junts, presentat per l´equip docent del CEIP Mas d´Escoto de Riba-roja del Túria, que establia les bases perquè la lectura estiguera sempre present a l´escola.

Al llarg dels anys, han rebut aquest guardó diferents centres educatius de tot el territori, com el CEIP Gregal de Castelló de la Plana, el CEIP L´Olivera de l´Eliana o l´IES Teulada, que han presentat projectes que descriuen activitats per a conscienciar la població de la necessitat de llegir i difondre el plaer de la lectura. Alguns exemples són «Ausiàs i Martorell a la motxilla. Descobrim els clàssics al batxillerat», de Cristina Marqués i Ferrer; «Junts construïm la biblioteca, junts construïm el món», de la Biblioteca Mestre Aguilar de Tuéjar, o les «XVI Jornades Poètiques Vicent Andrés Estellés», del CEIP Garganes d´Altea.