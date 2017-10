Vinyetes contra l'assetjament escolar

La Conselleria d'Educació ha col·laborat amb edicions Camacuc per a la publicació d´un monogràfic de la revista de còmic valencià dedicat exclusivament a l'assetjament escolar. El número porta per títol «Tots i totes contra l'assetjament» i ha comptat amb l´ajuda de la Conselleria en l'assessorament i en el disseny de les històries. Educació té previst repartir 8.000 exemplars entre els centres valencians d'educació sostinguts amb fons públics.

Este material - creat per Manel Gimeno, Pau Valls, Marc Llorens i J. M. Fonollosa- està pensat per a treballar amb l'alumnat l'assetjament escolar. El còmic té com a objectiu principal conscienciar al jovent valencià de la importància del respecte i la convivència tant dins com fora de les aules.

El racisme, la xenofòbia i l´homofòbia són els motius principals enfront dels quals es donen les situacions de violència a la revista, però també s'hi representen altres realitats, com agressions a l´hora del pati. Totes les vinyetes que conté el còmic tenen en comú tant la situació d'assetjament com la resolució del cas, sempre en favor de la persona assetjada i ensenyan als alumnes que han d´actuar en cas de ser testimonis d´una situació de bullying.

Des de la Conselleria d´Educació, a més, destaquen que este material és idoni per als coordinadors i coordinadores d'igualtat i convivència, una figura amb què han de contar tots els centres des del curs passat. Els docents que tenen atribuïda esta responsabilitat col·laboren amb la direcció del centre i amb la comissió de coordinació pedagògica en l'elaboració i desenvolupament del Pla de convivència. Tanmateix, coordinen les actuacions previstes en el pla, a més de formar part de la comissió de convivència del consell escolar.

La publicació de la revista, que es va anunciar el passat dimecres, coincidint amb les jornades «Edusiona´t», que en esta edició estaven titulades «una mirada de pau. Prevenció i detecció del racisme. La xenofòbia i la intolerància en l'aula», on professionals de l´educació debateren en recerca de propostes per a millorar la convivència.