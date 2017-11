La literatura s'instal·la al cor de València

La plaça de l'Ajuntament de València s'ompli de literatura entre hui i el 5 de novembre amb la celebració de la cinquena edició de la Plaça del Llibre. Un esdeveniment clau per als incondicionals de la lectura on deu llibreries i trenta-nou editorials treballaran conjuntament per a oferir als lectors el millor de les nostres lletres.

Durant cinc dies, la Plaça del Llibre, que fins al 2015 s'organitzava a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània, es convertirà des de les 11.00 fins a les 21.00 hores en el punt de trobada d'editorials, llibreries, autors i il·lustradors que, amb el seu treball diari, lluiten per donar visibilitat a la nostra literatura. Pel que fa als lectors, podran descobrir les últimes novetats literàries i tindran l'oportunitat de participar en l'ampli programa d'activitats que s'ha dissenyat per a l'ocasió.



Conéixer a escriptors de prop

Els matins de la Plaça del Llibre oferiran activitats escolars gratuïtes adreçades a tots els nivells educatius. Hi haurà presentacions de llibres, actuacions musicals, taules redones, tallers i activitats infantils. Allí, els lectors podran conéixer els escriptors Carles Cano, Gemma Pasqual, Mercé Viana, Mercè Climent, Vicenta Llorca, Maria Josep Escrivà, Pilar Gregori, Esperança Camps, Teresa Broseta, Lluïsa March, Víctor Labrado, Anna Oliver i Miquel Puig, i les il·lustradores Aitana Carrasco i Manola Roig. També hi haurà lectures dramatitzades i contacontes.

En la quarta edició, la Plaça del Llibre va atorgar el Premi d'Honor a l'escriptora mallorquina Maria-Antònia Oliver per la seua trajectòria literària. Així mateix, es va premiar l'Associació de Bibliotecaris de la Comunitat Valenciana i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana pel seu paper en la difusió de la literatura en valencià.

A més, el pròxim divendres, 3 de novembre, durant el tradicional sopar literari, el poeta valencià Marc Granell rebrà el Premi a la Trajectòria Literària Plaça del Llibre 2017.