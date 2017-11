L'ONCE treballa per la normalitat a les aules

Un total de 645 alumnes cecs o amb discapacitat visual greu han iniciat el curs 2017-18 amb ajuda de l´ONCE. Com Pablo Iranzo, el 99,6 % ho han fet integrats en centres ordinaris d´ensenyament, on l´ONCE treballa perquè la incorporació es faça en igualtat de condicions amb la resta d´alumnat. Juan Carlos Puig és el cap de la Unitat d´Educació a València i explica que poder escolaritzar-se com qualsevol altre company és «fonamental» per als escolars invidents perquè «és un pas endavant cap a la seua inlusió i integració social».

També és important la formació del professorat, a qui l´entitat oferix un parell de cursos cada any. Patricia Cano, la mare de Pablo, explica que la ONCE «fou un recolzament molt important al principi, sinó, haguérem estat un poc desamparats». A més del treball en els centres, l´entitat oferix «suport a la família, a nivell psicològic i en el dol quan apareix el diagnòstic, i després també grupal, amb altres famílies», explica Cano.

Concha Berzosa és la mestra de suport de Pablo i visita l´escola privada un parell de vegades a la setmana. La seua tasca és, entre altres, preparar el material que l´alumne necessita a classe. «Abans de final de curs demanem els llibres de l´any següent, que transcriuen en estiu en un centre de la ONCE, a Alacant; en Infantil és quan més material s´adapta», afirma. També s´encarrega de preparar alguna fitxa o exàmens, o d´introduir-li els conceptes nous, com la simbologia de matemàtiques, encara que «ell ja va a soles», puntualitza. «En Infantil es treballa molt la psicomotricitat fina i la destresa manual, que són requisits previs per a poder aprendre braille», apunta la professora.

Segons Berzosa, l´actitud del centre i de la família «és molt important per acceptar la situació i anar tots a una amb el mateix objectiu». A més de la professora de suport, l´ONCE també compta amb tècnics de rehabilitació, els encarregats d´ensenyar als menuts a orientar-se en l´espai i a saber deplaçar-se. L´autonomia la van aconseguint «per edat», igual que qualsevol altre xiquet, afirma Puig.

Així, a poc a poc aprenen a utilitzar el bastó o les noves tecnologies, «que són vertaderes facilitadores del treball per als xiquets». Una vegada ja han dominat el braille i la màquina Perkins, s´introduix als més menuts en l´ús de les tablets i els ordinadors.

Amb tot este treball, l´ONCE ha aconseguit que l´abandonament escolar d´alumnes invidents tras finalitzar l´ESO siga del 9,6 %, quan la mitjana a Espanya és del 20 % i a la Unió Europea de l´11 %.