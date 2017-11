Poesia moderna per a contagiar el gust per la lectura

La professora Macarena Tabacco va descobrir Marwan en una plataforma digital. Després d'escoltar les seues cançons, es va convertir en seguidora del cantautor a les xarxes socials, la qual cosa va fer que s'acostara més a la seua música. Quan va comprar els seus llibres, que setmana rere setmana se situaven entre els més venuts, se li va ocórrer provar què passaria si els portava a les aules.

L'experiment va ser un èxit: els títols van despertar l'interés de l'alumnat, especialment el de Batxillerat, que s'adonava que la poesia de Marwan no era tan diferent de la que ells llegien en blogs i webs. Aleshores els alumnes començaren a demanar-li que els deixara els llibres i quan li'ls tornaven li preguntaven pels següents títols. Així va ser com Tabacco va dissenyar les jornades «La poesia es llig, es toca i es dibuixa», el projecte guanyador del Premi d'Experiències de Foment de la Lectura 2016.

L'experiència va començar amb la compra de llibres de cantautors i nous poetes per a la biblioteca del centre. Més tard, per casualitat, Tabacco va conéixer el cantautor Fran Fernández, a qui va portar a l'aula perquè presentara el seu llibre. També va saber que dues mares d'alumnes escrivien poesia i va organitzar un taller per a treballar el gènere amb elles. Tot es va anunciar a la revista de l'institut, que va contribuir a fomentar l'interés de l'alumnat per la poesia.

El que va fer aquesta professora de l'lES Rei en Jaume d'Alzira va ser aprofitar l'auge de la poesia moderna entre els adolescents per a acostar-los al gènere. Gràcies a «La poesia es llig, es toca i es dibuixa», els seus alumnes han millorat la seua competència poètica i han descobert el plaer de llegir-ne. Afortunadament el projecte continua ben viu. De fet Diego Ojeda, Davinia Pastor i Héctor Méndez ja han visitat l'IES En Jaume, i ara els alumnes esperen l'arribada de Miguel Osa.