Tallers didàctics a Les Arts per descobrir l'òpera

El Palau de les Arts ofereix durant estes setmanes diferents tallers didàctics al voltant de la producció operística, que comptaran també amb sessions exclusives per al públic general. L'activitat ha començat amb CaracterizaT, que s'ha desenvolupat a finals d'octubre , i les sessions de VestuArts, que tindran lloc demà, divendres i dissabte (esta última sessió és familiar). Les dues propostes orientades a escolars d'entre huit i deu anys expliquen la creació dels personatges d'una òpera a través d'exemples pràctics, a més de familiaritzar als més menuts amb el vocabulari d'esta disciplina. El departament d'Educació també inclou en la programació familiar Sent la música, una activitat destinada expressament a xiquets i xiquetes amb necessitats educatives especials i que els descobrix el piano com a instrument de la família de la corda, amb la seua naturalesa, timbre i registres. La pròxima sessió familiar de Sent la música serà l'11 de novembre. El preu de les entrades és de cinc euros per als menors de 12 anys i de set euros per als acompanyants adults.