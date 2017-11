"Construint" foques, morses i lleons marins a l'Oceanogràfic

Mai s'acaba d'estimar a un animal fins que no ho tenim a prop i, sobretot, fins que no sabem com és, com s'alimenta, com viu i quines característiques té. La divulgació de totes estes peculiaritats interessants és l'objectiu dels diferents tallers escolars que al llarg de l'any l´Oceanogràfic -l´aquari gestionat per Avanqua, del grup Global Omnium-oferix a la comunitat escolar.

El taller dedicat als pinnípedes és dels més especials perquè serveix per a endinsar-se en el món d'uns animals -foques, lleons marins i morses- posseïdors de característiques que els fan únics al món. L´Oceanogràfic de València apropa a València estos mamífers amb pèl i potes amb forma d'aletes que viuen a ecosistemes polars.

El taller TeMártico «Recorregut de pinnípedes» va dirigit a l´alumnat de Primària i de Secundària i té com a objectiu donar a conèixer l'existència de mamífers en l'entorn marí i diferenciar els tres grans ordres: cetacis, sirènids i carnívors, a més d´identificar les tres famílies de pinnípedes existents, conéixer les adaptacions anatòmiques i fisiològiques de cadascuna d'estes tres famílies del món aquàtic i identificar alguns dels projectes de conservació i recerca que s'estan duent a terme des de la Fundació Oceanogràfic.

Els escolars que participen en el taller, a més de recórrer les zones on es troben els pinnípedes de l´aquarium, també utilitzaran mostres biològiques i altres materials que aporten dinamisme a l'activitat.

De què s'alimenten?

El recorregut comença en la zona de les foques mostrant al grup una caixa de llet i un peix i plantejant la pregunta «de què s'alimenten estos animals?», el què sorprendrà als més menuts, ja que l´aliment fonamental és la llet. D´esta manera, aprendran que els mamífers són iguals que els éssers humans, però adaptats al medi marí.

A partir d'ací comença el taller amb exercicis per a «construir» estos animals, ja que a l´alumnat se li entrega material i làmines explicatives amb les quals aprenen a diferenciar les principals característiques, com els pèls de foca, el borrissol de la foca grisa o la gran capacitat d'apnea de la foca de Weddel, que pot romandre sense respirar més de 70 minuts.

Grans dents i bigotis

A més, aprofitant les negres dents dels lleons marins, es recorda als alumnes la importància de la higiene bucal. En l´Oceanogràfic també se'ls raspalla als animals, als quals s´alimenta amb quantitats ingents de menjar. Estos pinnípedes tenen, a més, una gran intel·ligència que els serveix per a rescatar a persones en el mar o detectar bombes.

El taller també servix per a conéixer la diferència de les morses amb els lleons i les foques, i vore el motle que s´utilitza per a construir una funda dental d'una de les morses de l´Oceanogràfic, a més de descobrir per a què servixen els seus bigots. Els estudiants de Secundària, a més, poden visitar la zona tècnica dels lleons marins.