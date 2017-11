La creativitat bull a les aules d'FP

La Formació Professional valenciana ha assolit un gran nivell en la preparació dels i les nostres joves en quant a les destreses i coneiximents tècnics que exigix la seua incorporació amb èxit al mercat de treball. Ara, el següent repte per a una FP amb F de futur és treballar les competències personals que reclama un món laboral en constant canvi degut a internet i les noves tecnologies. Treball col·laboratiu, comunicació i creatitivat són habilitats que cada volta sol·liciten més les empreses.

Esta necessitat de fomentar el creiximent personal de l´alumnat és la base del projecte d´innovació educativa Aules Creatives que impulsa des del passat curs el professorat de Formació i Orientació Laboral (FOL) de cinc centres educatius públics de la Comunitat baix la coordinació d´Antonio Guirao, docent de l´Institut d´Educació Secundària (IES) El Palmeral d´Orihuela.

En esta proposta subvencionada per la Conselleria d´Educació també hi participen els IES Carrús i Montserrat Roig d´Elx, l´IES Jaume I d´Ontinyent i el Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Ciutat de l´Aprenent de València, un dels centres específics d´FP més grans de la C. Valenciana amb 2.000 alumnes que estudien cicles d´11 famílies professionals diferents.

María Gómez, amb Carmen Higón y Maite Ruiz, totes tres professores de FOL, estan al capdavant de l´aula creativa del CIPFP Ciutat de l´Aprenent, un espai únic en el centre en el que l´alumnat treballa de manera flexible -en assemblea, en grup...- segons les necessitats de cada moment en la resolució creativa de problemes i reptes. Fins i tot l´aula compta amb una graderia per fer presentacions construïda per l´alumnat del cicle de Fusta, que recolza el projecte des de l´inici.

Aprenentatge Basat en Reptes

A més d´un entorn que afavorix la creativitat, l´aula també compta amb una pissarra digital i tauletes informàtiques per millorar els processos d´ensenyament-aprenentatge. Però, el vertader canvi és l´aposta per una metodologia més activa on l´alumnat aprén fent. I és que, com subratlla María Gómez, «la creativitat s´aprén i cal desenvolupar-la al màxim».

Un dels puntals d´esta nova forma d´ensenyar, en la que el docent juga un paper clau en la motivació dels i les seues alumnes, és Basat en Reptes (ABR). Un exemple d´açò es la cadena de la creativitat en la que estan treballant els i les alumnes del cicle formatiu de grau mig de Confecció i Moda del CIPFP Ciutat de l´Aprenent amb una dotzena d´instituts de la Comunitat Valenciana, Andalusia, Madrid, Castella i Lleó, Astúries i Castella-La Manxa.

Laboratori d´innovació

Este laboratori d´innovació que impulsa el professorat de FOL s´inclou dins del modul Empresa i Iniciativa Emprenedora (EIE) que en grau mig s´aborda en segon curs. «L´EIE està orientat per aportar les claus per a que un tècnic o tècnica puga crear la seua pròpia empresa i això en grau mig l´alumnat ho veu prou llunyà, per això ho aprofitem per treballar competencies pròpies de l´emprenedor», apunta María Gómez.

Esta cadena entre instituts consistix en que els i les alumnes creen idees de negoci pels companys i companyes d´altre institut, que estudien cicles diferents. Així, la classe del Ciutat de l´Aprenent ha desenvolupat en grup prototips d´empreses per a un cicle d´Estètica de l´IES el Batán de Mieres.

Repartits per equips els i les alumnes han emprat la metodologia Desing Thinking o pensament de diseny per abordar col·lectivament i de forma innovadora la resolució de problemes. Pluja d´idees (brainstorming), propostes i negociació allumenen la construcció col·laborativa d´un protopip d´empresa que cada grup ha de presentar en públic a la resta de la classe.

Un dels equips aposta per l´emprenedoria social al proposar un centre d´estètica oncològica que combina bellesa i benestar per les persones que pateixen esta malaltia. Un altre es decanta per la interculturalitat i el mestissatge creant uns banys arabs on, a més de conèixer altres cultures, s´apliquen tractaments estètics amb productes naturals. Un tercer grup ha ideat un negoci de cosmètica natural per a persones amb al·lèrgia en la pell, i un altre aposta per la cosmètica ecoemocional i l´aromateràpia.

Gómez explica que amb esta forma de treballar «l´alumne és el protagonista del seu aprenentatge i veu reconegut el seu esforç exposant la seua proposta als companys». El cercle es tanca amb un procés d´autoavaluació on han d´explicar com s´han sentint amb el treball col·laboratiu i les dificultats que s´han trobat».

Aprendre fent

«Esta forma d´aprendre és molt més senzilla, ja que al fer-ho d´una manera pràctica aprenem fent», valora Soraya, una de les alumnes de l´Aula creativa del CIPFP Ciutat de l´Aprenent. Amparo, destaca «l´accessibilitat de l´espai i les grades, que afavoreixen la part comunicativa». «M´agrada l´aprenentatge col·laboratiu i l´aula, al ser molt visual, l´afavorix», apunta Ismail. Merche subratlla que «el treball creatiu és molt motivador i, a més, al treballar en equip aprenem empatia, respecte i escoltar als altres». Paula incidix en que l´espai també educa: «l´aula trenca la barrera entre professor i alumnes, ja que estem tots en grup». «Tenia una visió de l´EIE com una assignatura avorrida i difícil, però està forma de treballar pràctica i creativa transmet positivitat», conclou Lara.