Una exposició ajuda a visibilitzar l'obra de 453 autores valencianes

El 8 de març de 2014 les germanes Manola i Rosa Roig van ser convidades a impartir una conferència a l´Espai Joan Fuster, a Sueca, per commemorar el Dia de la Dona. Van pensar que podia ser una bona ocasió per a parlar de les artistes valencianes i, amb aquest propòsit, van iniciar una recerca d´informació que les va portar a adonar-se que pràcticament en cada poble de tot el territori valencià alguna dona havia escrit en algun moment de la nostra història. Així va nàixer l´exposició «Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps».

La mostra, que abandona demà la Casa de Cultura d´Alzira, està formada per catorze panells, dotze dels quals estan encapçalats pel dibuix, obra de Manola Roig, d´una veu destacada del seu temps, i ordenats com els mesos d´un any. Ambdós panells restants són la introducció i la llista amb les 453 autores que han localitzat les germanes Roig.

En un any, l´exposició ha passat per més de 57 biblioteques i per institucions com les Corts Valencianes, on en dos dies va ser visitada per més de 12.000 persones. Amb un criteri inclusiu i voluntat d´afegir més autores, «Nosaltres, les escriptores» vol contribuir a fer que es conega la seua obra i reclama la revisió d´una tradició literària que les invisibilitza.

Col·laboració entre entitats

Les germanes Manola i Rosa Roig han muntat i dirigit els espectacles La dona que es rigué de Talleyrand i Animals de séquia, ambdós estrenats a la Mostra Internacional de MIM de Sueca. Manola és artista plàstica i il·lustradora, i Rosa, poeta i narradora. Després d´Alzira, la seua exposició es traslladarà a Beniarjó, on estarà del 17 al 25 de novembre, i a l´Alfara del Patriarca, del 20 al 26 del mateix mes.

L´exposició està organitzada per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL) amb la col·laboració de la Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, dins del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.