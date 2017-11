Monstres que espanten en Tots Sants amb accent valencià

La Conselleria d´Educació ha posat a disposició del professorat i dels centres educatius de la Comunitat Valenciana una sèrie de material didàctic per a treballar la temàtica de la por als centres educatius. Amb motiu de la celebració de Tot Sants, els mestres disposen de cançons originals per gaudir cantant, ballant o tocant, amb les quals l´alumnat més menut pot descobrir els monstres de l´imaginari valencià i personatges, tradicionals com l´home del sac.

Els recursos estan disponibles digitalment al web del Cefire d´Educació Infantil, on els docents trobaran un «menjamostres» per a elaborar divertits treballs manuals amb l´alumnat d´Infantil, a més de diverses composicions musicals. «Saps què fa por a la por?» és una de les cançons originals que estan disponibles, i convida als xiquets i les xiquetes a anar a dormir sense por. Altres cançons són: «La tarasca», «Els donyets» i «L´home del sac».

Este Cefire, a més, oferí el passat 17 d´octubre una jornada de formació al professorat en la qual, entre altres coses, els docents aprengueren a crear ambient a l´hora de narrar contes de por o a adaptar la mitologia popular als infants. Amb el títol «Espanta la por. Per Tots Sants, monstres valencians», la formació es realitzà a la Biblioteca del Museu Valencià d´Etnologia de València i en ella participaren, entre d´altres, el mestre i escriptor Miquel Puig; la contacontes Almudena Francés ; la directora del Cefire, Mabel López; i Amparo Pons, la cap de la biblioteca.