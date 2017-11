Notes musicals per a interpretar exposicions

El Consorci de Museus oferix al Centre del Carme de València l´activitat Mus´n Babies, una manera d´apropar els museus als bebés, amb ajuda de la música. L´activitat, pionera a Espanya, es desenvolupa en col·laboració amb Utem Escola de Música i, en esta ocasió, està lligada a l´exposició «València Capital Animal». Des d´esta escola, Esther Borja explica que Mus´n Babies està dirigit a xiquets i xiquetes de 0 a 3 anys i a les seues famílies, «un públic que no era habitual ni normal que tinguera activitats en els museus»

A través de noves pedagogies, tres músics fan una visita dinamitzada a l´exposició. «Fem un estudi en profunditat i decidim com podem interpretar i explicar l´obra amb música en directe», explica Esther Borja. «En el recorregut aconseguim diversos nivells d´enteniment: per una banda, els xiquets reben estímuls sensorials, i d´altra, l´adult reflexiona», afegix.

«València Capital Animal» és una obra que denuncia la cosificació dels animals i el tracte que reben per part dels éssers humans. «En les sales més dures no entrem per a no ferir sensibilitats, però sí transmetem la denúncia de les obres», apunta.

Amb ajuda d´onomatopeies, els músics i el públic recrea els sons animals que, a més, graven i reproduïxen el resultat. En un altre moment de l´activitat, personatges que simulen animals «lligen» les obres o són els encarregats de fer passar al públic d´un espai a un altre. Així, en el recorregut es descobrix la vida dels animals, però també el seu maltracte i mort.

Esther Borja assegura que cada Mus´n babies «és diferent». El passat 29 d´octubre ja va tindre lloc la primera sessió, i les següents seran els diumenges 19 de novembre i el 3 de desembre.«El públic ix sempre entusiasmat, el museu es plena de famílies i els bebés es quedarien més estona escoltant música», afirma. De fet, esta és una activitat amb molt d´èxit i els músics se-n´adonen de què moltes famílies repetixen amb les diferents exposicions: «hem vist créixer a alguns xiquets», afirmen des d´Utem. I és que, el primer Mus´n babies fou el 2014, amb l´exposició Pacífico.

«Els menors porten cada vegada ´agendes´ més apretades i els adults estem més connectats però, al mateix temps, desconnectats. Mus´n babies permet als pares un moment de connexió i d´estar amb els seus fills i passar un bon matí de diumenge», destaca. Tanmateix, de 0 a 3 anys és quan les persones desenvolupen totes les connexions neuronals i el cervell actua com una «esponja». «És quan més estímuls de qualitat es necessiten», recorda.

A més de Mus´n babies, el pròxim 26 de novembre i el 3 de desembre tindrà lloc, també al Centre del Carme, la xarrada taller «Deixant empremta» en què, amb la col·laboració de Pacma, es parlarà de la tinença d´animals i com es pot evitar el maltractament, per a famílies i menors a partir de sis anys.